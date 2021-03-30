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Лукашенко хочет оставить за собой контроль над землями под Минском и в заповедных местах

30.03.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Земельные отношения должны оставаться под жесточайшим контролем государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. По его словам, это та сфера, где размывать полномочия главы государства не стоит.

— Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно, — сказал Лукашенко. — Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние.

(будет дополнено)

 
 
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Земельные отношения должны оставаться под жесточайшим контролем государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам...
 
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