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«Если идет борьба за выживание, то о перспективах страны нет времени думать»

30.03.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Если идет борьба за выживание, то о перспективах страны нет времени думать»
Валерий Карбалевич. Фото: DW
Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода» высказал мнение, что режим находится в состоянии перманентного психологического напряжения:

— Cовсем не приходится говорить о победе режима на международной арене, где изоляция Беларуси углубляется. ЕС готовит четвертый пакет санкций. США, как можно предположить, в апреле снимет мораторий на экономические санкции в отношении белорусских государственных компаний. Продолжается конфликт с Международным олимпийским комитетом. Беларусь отстранили от участия в «Евровидении».

Власть остается в состоянии перманентного психологического напряжения. Она хорошо чувствует, что народ настроен против нее.

Особое впечатление произвела на публику информация о готовящемся законе, согласно которому силовикам и сотрудникам государственных СМИ могут выделить охрану и даже изменить внешность. Во всем мире ведущие телеканалов – самые популярные люди в стране, с ними на улицах хотят делать селфи, просят автограф. А ведущие белорусских телеканалов настолько непопулярны, что боятся без охраны выйти на улицу, они изгои в своей стране.

И все это мало похоже на победу. Как говорил дагестанский поэт Расул Гамзатов, «сижу в президиуме, а счастья нет».

Такая ситуация блокирует любые попытки строить какие-то далеко идущие планы, стратегии. Если идет борьба за выживание, то о перспективах страны нет времени думать.
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