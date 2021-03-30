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«Очень сильное кровотечение»: мать прооперированной Волочковой схватилась за молитвенник после слов врача

30.03.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Очень сильное кровотечение»: мать прооперированной Волочковой схватилась за молитвенник после слов врача
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www
Бывшая прима Большого театра могла бы быть многодетной мамой. Анастасия Волочкова рассказала о выкидыше и аборте.

У знаменитой танцовщицы есть 16-летняя дочь Ариадна. Наследницу Анастасия Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Сейчас ребенок балерины проживает в столичной квартире своего отца. В загородный дом мамы Ариадна приезжает только погостить.

В свежем интервью Анастасия Волочкова призналась, что дважды была беременна от Игоря Вдовина. Когда Ариадне было только шесть лет, Анастасия узнала, что носит под сердцем малыша. Волочкова оказалась перед сложным выбором. По словам балерины, время для второго ребенка было неподходящим. Отношения артистки и бизнесмена трещали по швам. Волочкова отметила, что «тянула всю семью» и положиться на избранника не могла.

«Где-то на сроке в полтора месяца сделала аборт», – поведала знаменитость.


Записываясь на процедуру, Анастасия Волочкова умирала от страха. Перепуганная танцовщица оставила прощальную записку маме. Она была уверена, что не выживет.

Операция прошла не очень хорошо. «У Насти очень сильное кровотечение», – говорили врачи родительнице Анастасии.

Когда Волочкова пришла в себя после наркоза, она увидела маму. Женщина стояла у изголовья больничной койки и читала молитвенник.

Анастасия рассказала также, что в 26 лет пережила выкидыш. Артистка долго лечилась от последствий спонтанного прерывания беременности. Доктора прописали Анастасии Волочковой гормональные лекарства. Из-за медикаментов у танцовщицы начала увеличиваться грудь.
 
 
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