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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разыскивают приставы: тяжелобольная Заворотнюк погрязла в долгах Поклонники обеспокоены состоянием актрисы уже несколько лет, но информации практически нет.

Поклонники обеспокоены состоянием актрисы уже несколько лет, но информации практически нет. Единственный источник – дочь, которая периодически комментирует происходящее. В начале года она рассказала, что ее мама тяжело больна, но они верят в лучшее и продолжают бороться.Теперь сообщается, что Анастасия Заворотнюк и некоторые члены ее семьи погрязли в долгах. Подобное происходит не первый раз. Много лет назад звезда взяла кредит в банке, но погасить задолженность удалось лишь недавно. Сейчас сумма не так велика, как тогда, но все же составляет около 80 тысяч рублей.Подобные проблемы имеются и у наследницы артистки. Анна не заплатила около 24-х тысяч рублей за услуги ЖКХ. Как выяснили журналисты, в этой же компании оказалась и мать Анастасии Заворотнюк. За ней числятся штрафы за нарушение правил дорожного движения в размере 11 тысяч рублей.Известно, что солидная сумма сейчас уходит у семьи на оплату лечения звезды. Основную часть средств предоставляет супруг актрисы, фигурист. Он много работает для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Пользователи часто отмечают интересный факт: в отличие от многих семья никогда не просила помощи у поклонников, все было сделано и оплачено исключительно своими силами.