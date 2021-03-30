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Известный рэпер выпустил «сатанинские» кроссовки. Nike подала в суд
Источник материала: Tut.by
Производитель спортивной одежды и обуви Nike подал иск в суд на создателей кроссовок Satan Shoes. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Ранее креативная компания MSCHF из Бруклина и американский рэпер Lil Nas X разработали кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»), в которых, как утверждают создатели, использовали человеческую кровь,
Кровь сдали шестеро сотрудников компании, рассказал The New York Times один из основателей MSCHF Дэниел Гринберг, отвечая на вопросы по электронной почте. Говоря о том, кто собирал кровь, Гринберг написал: «Ухххххх. Да, хахах. Не медики-профессионалы, мы сделали это сами, лол». Гринберг подчеркнул, что при производстве использовали «немного крови».
Создатели Satan Shoes взяли за основу кроссовки Nike Air Max 97. В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили каплей крови, смешанной с чернилами, а к шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы. Кроме того, на кроссовках написали «LUKE 10:18», что отсылает к отрывку из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Всего MSCHF объявила о выпуске 666 пар обуви по 1018 долларов каждая. Они были раскуплены в течение одной минуты.
28 марта компания Nike объявила, что никак не связана с рэпером Lil Nas X или MSCHF. «Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не одобряем эти кроссовки», — заявил представитель компании в беседе с NYT. А сегодня стало известно о судебном иске.
Рэпер Lil Nas X, он же Монтеро Ламар Хилл, получил широкую известность в 2019 году после выхода своей кантри-рэп песни Old Town Road. Трек получил вирусную популярность благодаря «ТикТоку», в результате чего установил рекорд в американском хит-параде Billboard Hot 100, продержавшись на первом месте чарта дольше, чем любая другая песня в истории.
За эту композицию Lil Nas X получил две премии «Грэмми» — «Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео».
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Создатели Satan Shoes взяли за основу кроссовки Nike Air Max 97.
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