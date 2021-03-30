Известный рэпер выпустил «сатанинские» кроссовки. Nike подала в суд

Источник материала: Tut.by

Производитель спортивной одежды и обуви Nike подал иск в суд на создателей кроссовок Satan Shoes. Об этом сообщает телеканал NBC News.





Ранее креативная компания MSCHF из Бруклина и американский рэпер Lil Nas X разработали кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»), в которых, как утверждают создатели, использовали человеческую кровь, пишет Meduza.

Кровь сдали шестеро сотрудников компании, рассказал The New York Times один из основателей MSCHF Дэниел Гринберг, отвечая на вопросы по электронной почте. Говоря о том, кто собирал кровь, Гринберг написал: «Ухххххх. Да, хахах. Не медики-профессионалы, мы сделали это сами, лол». Гринберг подчеркнул, что при производстве использовали «немного крови».

Создатели Satan Shoes взяли за основу кроссовки Nike Air Max 97. В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили каплей крови, смешанной с чернилами, а к шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы. Кроме того, на кроссовках написали «LUKE 10:18», что отсылает к отрывку из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Всего MSCHF объявила о выпуске 666 пар обуви по 1018 долларов каждая. Они были раскуплены в течение одной минуты.

28 марта компания Nike объявила, что никак не связана с рэпером Lil Nas X или MSCHF. «Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не одобряем эти кроссовки», — заявил представитель компании в беседе с NYT. А сегодня стало известно о судебном иске.





Рэпер Lil Nas X, он же Монтеро Ламар Хилл, получил широкую известность в 2019 году после выхода своей кантри-рэп песни Old Town Road. Трек получил вирусную популярность благодаря «ТикТоку», в результате чего установил рекорд в американском хит-параде Billboard Hot 100, продержавшись на первом месте чарта дольше, чем любая другая песня в истории.

За эту композицию Lil Nas X получил две премии «Грэмми» — «Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео».