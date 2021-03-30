Лукашенко передумал ослаблять президентскую власть в Беларуси

Источник материала: АФН

Анонсированное в Беларуси пересрапределение полномочий власти от президента правительству и парламенту закончилось тем, что Лукашенко заявил о необходимости сохранить сильную президентскую власть.

"У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента - не меня это касается, - имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

В частности, он отказался передавать полномочия по распоряжению землей.

"Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно. Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние", - пожелал пенсионер.

Он раскритиковал подготовленный пакет предложений по расширению полномочий правительства и иных госорганов.

"Я их внимательно изучал. И мое первое предложение - не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер", - сказал он.

Кроме того, он поручил увязать эти предложения с конституционной реформой, которую готовит назначенная им комиссия.

«Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с Конституционной комиссией. И на основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями", - отметил Лукашенко.

"Это должен быть эволюционный процесс. Но до внесения проекта новой Конституции на референдум мы должны этот процесс закончить. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у Президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо - и ниже", - подытожил Лукашенко.

Резюмируем: в 2021 году никакого перераспределения полномочий не будет. А после принятия поправок в Конституцию полномочия якобы перераспределят, но этого никто не заметит. Но ведь их же перераспределят…