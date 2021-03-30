«Евроопт» запустил новую игру с дополненной реальностью

Во всех магазинах «Евроопт» и онлайн-гипермаркете «Е-доставка» началась акция «Арена Евроопт» с элементами дополненной реальности. Детям предлагают собрать коллекцию карточек с супергероями, принцессами-воительницами, магическими животными и артефактами для новой мобильной игры ARENA TCG.

Во время пандемии и вынужденного ухода людей на самоизоляцию наибольший рост в мире показал сегмент мобильных видеоигр. В «Евроопт» этот тренд переняли и запустили специально для белорусов яркую мобильную игру с дополненной реальностью.

Ретейлер предлагает собрать коллекцию из 34 карточек с разными супергероями и артефактами, которые усиливают их игровые способности. А в мобильном приложении ARENA TCG, которое можно бесплатно скачать в App Store или Google Play, эти герои оживут, чтобы сразиться на Арене.

В отличие от когда-то популярной игры про покемонов бегать по городу в поисках нужных героев не придется. Все они «живут» на кассах в магазинах «Евроопт» и в «Е-доставке» – именно там можно купить карточки «Арена Евроопт».

Стоимость одной игровой карточки – 2 рубля. Также приобрести карточку можно всего по 20 копеек с картой «Е-плюс» за каждые 15 рублей в чеке или при покупке товаров-партнеров. Также за покупку любых товаров от 15 рублей с помощью карты MasterСard и «Е-плюс» при следующей покупке вам будет положена одна дополнительная карточка за 20 копеек.

Любители мобильных игр с дополненной реальностью смогут оценить в ARENA TCG высокую детализацию персонажей, более 1000 уровней и возможность сражаться на Арене один на один или онлайн с друзьями.

По словам представителей сети «Евроопт», игра рассчитана не только на детей, но и на подростков и их родителей. Удобство дополненной реальности в том, что сыграть в нее можно практически в любых условиях: дома, в школе, во дворе или прямо в торговом центре.

А только в гипермаркетах и супермаркетах «Евроопт» и онлайн-гипермаркете «Е-доставка» продаются специальные металлические боксы, внутри которых находятся уникальные карты «Арена Евроопт» – K1-LL BOT и НЕМЕЗИС. Эти карты отдельно не продаются. Кроме уникальных карт, в каждом металлическом боксе есть подборка из 5 случайных карточек «Арена Евроопт» с другими героями. А еще в этих боксах удобно хранить всю свою коллекцию карточек. Стоимость одного бокса – 15 рублей.