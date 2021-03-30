Проект IT-страны забуксовал: в информационной сфере идут сокращения

Несмотря на небольшую величину снижения занятости, оно носит символический характер, так как указывает на серьезные проблемы в сфере информатики и IT в стране. Ведь занятость в данной сфере в Беларуси росла на протяжении нескольких лет, а в период пандемии она должна была бы быстро увеличиваться.





Уволено в указанной сфере экономики в феврале текущего года было 1 381 человек, что превысило увольнения в феврале прошлого года на 456 человек. В то же время, принято на работу было только 1 354 человека, что на 128 человек превысило уровень февраля 2020 года.





Это указывает на то, что снижение занятости в текущем году связано со сворачиванием деятельности некоторых компаний, созданных в Беларуси в прошлые годы.





В целом ситуация с занятостью в организациях Беларуси (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в феврале 2021 года оказалась хуже, чем в феврале прошлого года. Она сократилась на 992 человека, тогда как год назад увеличилась на 948 человек.





Правда, по данным Национального статистического комитета, в целом занятость в белорусской экономике в феврале 2021 года выросла по сравнению с январем на 3,2 тыс. человек и достигла 4 298,7 тыс. человек.





Каким образом органы статистики обнаружили увеличение занятости в сфере микро- и малого бизнеса во время пандемии, которая нанесла наибольший удар именно по нему, не совсем ясно.





В организациях влияние кризиса наблюдается весьма отчетливо. Так, в торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, занятость снизилась на 117 человек, в то время как в феврале прошлого года она выросла на 383 человека. А в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности занятость в прошлом месяце сократилась на 522 человека против уменьшения на 327 человек в феврале прошлого года.





В белорусской промышленности занятость в прошлом месяце увеличилась на 405 человек, что подтверждает некоторое оживление промышленного производства, наблюдаемое в настоящее время. В феврале прошлого года занятость в промышленности снижалась на 163 человека.





А в сельском хозяйстве занятость в феврале текущего года сократилась на 36 человек, что находится в соответствии с уменьшением производства сельскохозяйственной продукции.





Лидером по снижению численности работников в феврале текущего года оказалось строительство, занятость в котором снизилась по сравнению с январем на 991 человека. Это объясняется, по-видимому, спадом инвестиций в РБ, хотя объемы жилищного строительства резко увеличились. В феврале прошлого года занятость в строительстве увеличилась на 312 человек.





Существенно изменилась и ситуация в финансовой и страховой деятельности. Занятость там в феврале 2021 года снизилась всего на 33 человека, и это при том, что в феврале прошлого года она сократилась на 344 человек. Но, в отличие от информатики, в финансах уменьшилось число увольнений: на 416 человек — до 630 человек.





В феврале 2021 года довольно существенно увеличилась занятость в сфере образования: на 345 человек. Это похоже на сезонное явление, так как в феврале прошлого года она выросла на 516 человек.





В то же время, как это ни странно, в сфере здравоохранения и социального обеспечения, ситуация за год практически не изменилась, несмотря на пандемию.





Занятость там в феврале текущего года снизилась на 3 человека против уменьшения на 6 человек в феврале прошлого года. Похоже, что оттока врачей за рубеж не наблюдается.