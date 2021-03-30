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Лукашенко – о аппаратчиках: «Некоторые из-под плинтуса посматривали, ну как же тут День Воли пройдет»

30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Судя по прозвучавшему на совещании у белорусского правителя по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, ряды в вертикали власти не так уж стройны.

Лукашенко – о аппаратчиках: «Некоторые из-под плинтуса посматривали, ну как же тут День Воли пройдет»

Приводим спич Александра Лукашенко целиком:

– Наверное, присутствующие здесь, каждый не думает, что у нас полное единомыслие, что у нас крепкий аппарат управления на различных уровнях. Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий, некоторые из них (мы знаем некоторых), сидя, из-под плинтуса посматривали, ну как же тут День Воли пройдет, еще там чего-то, весеннее наступление трудящихся…

Потом поняли, что не то как пишут там у нас (особенно россияне) – власть устояла. Да нет – власть стояла и будет стоять, мы просто государство сохранили и будем его дальше укреплять.

Поэтому, кто хочет работать, вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. Скажу грубее: вставайте в строй и вперед. У нас слишком много работы, чтобы отсиживаться где-то.

 
 
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Судя по прозвучавшему на совещании у белорусского правителя по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, ряды в вертикали...
 
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