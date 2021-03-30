Лукашенко: «Не надо мгновенно, чохом все принимать»

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Белорусский правитель провел совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

Лукашенко пояснил, почему решение огромного пласта вопросов было замкнуто на нем, сообщает его пресс-служба.

— Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти.

Отмечается, что изучить возможность перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти Лукашенко поручал еще в прошлом году. Совет министров, местные органы власти и парламентарии подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных госорганов.

— Я их внимательно изучал. И мое первое предложение — не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер.

Прежде всего, по словам правителя, речь идет о земельных отношениях, а точнее — вопросах распоряжения землей:

— Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно. Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние.

По иным моментам мы деятельно обсудим каждый блок вопросов, заслушаем обоснования для принятия окончательных решений.

Лукашенко отметил, что перераспределение полномочий происходит нечасто, поэтому надо взвесить все за и против по каждому пункту:

— Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность — ключевой аспект!

И обратил внимание, что правовые акты о передаче полномочий должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования здесь быть не должно, отметил он.

— Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем. У меня тоже есть опыт: это было в России. И я помню молодого Путина, когда он только стал президентом после Ельцина, мы обсуждали этот вопрос: что ни регион (хотя в России это оправдано, она огромная страна), абсолютно разные решения. И в кучу собрать Россию многого стоило. Нам надо это или нет?

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Лукашенко подчеркнул: процесс перераспределения полномочий должен быть тесно увязан с конституционной реформой.

— Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с Конституционной комиссией. И на основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями.

И, как отмечает его пресс-служба, «Лукашенко считает, что в Беларуси в процессе конституционных изменений и перераспределения полномочий необходимо сохранить сильную президентскую власть»:

— У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы «растворим» будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет.