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Опасная диета похудевшей на 21 кг Долиной шокировала медика
30.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новая диета российской певицы Ларисы Долиной вызвала осуждение опытного врача: чтобы избавиться от лишних килограммов, звезде пришлось рискнуть своим здоровьем.
Долина скинула 21 килограмм за весьма короткие сроки – полгода. Звезда призналась, что решилась на перемены после отпуска, когда позволила себе расслабиться и поправилась. Тогда певица прошла обследование, а после отказалась от большей части продуктов (даже фруктов и овощей) и перешла на интервальное голодание.
Как сообщили СМИ, известный диетолог Татьяна Филиппова посчитала диету Долиной несбалансированной и даже опасной для здоровья.
По мнению эндокринолога, подобные ограничения могут вызвать дефицит питательных веществ в организме, что негативно сказывается на состоянии волос, зубов и ногтей, а также на работе всего организма в целом.
Модное интервальное голодание также подходит далеко не всем и всегда зависит от распорядка дня и состояния здоровья.
"Длительные промежутки голодания могут спровоцировать развитие или обострение нарушений в работе ЖКТ", – предупредила врач.
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61-летняя звезда похвасталась результатами экстремального похудения: певица избавилась от 21 килограммов всего лишь за полгода.
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