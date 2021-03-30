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Опасная диета похудевшей на 21 кг Долиной шокировала медика

30.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая диета российской певицы Ларисы Долиной вызвала осуждение опытного врача: чтобы избавиться от лишних килограммов, звезде пришлось рискнуть своим здоровьем.

Долина скинула 21 килограмм за весьма короткие сроки – полгода. Звезда призналась, что решилась на перемены после отпуска, когда позволила себе расслабиться и поправилась. Тогда певица прошла обследование, а после отказалась от большей части продуктов (даже фруктов и овощей) и перешла на интервальное голодание.

Как сообщили СМИ, известный диетолог Татьяна Филиппова посчитала диету Долиной несбалансированной и даже опасной для здоровья.

По мнению эндокринолога, подобные ограничения могут вызвать дефицит питательных веществ в организме, что негативно сказывается на состоянии волос, зубов и ногтей, а также на работе всего организма в целом.

Модное интервальное голодание также подходит далеко не всем и всегда зависит от распорядка дня и состояния здоровья.

"Длительные промежутки голодания могут спровоцировать развитие или обострение нарушений в работе ЖКТ", – предупредила врач.

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61-летняя звезда похвасталась результатами экстремального похудения: певица избавилась от 21 килограммов всего лишь за полгода.
 
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