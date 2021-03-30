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Новая эра: политолог оценил планы США и НАТО в отношении РФ и ее союзников

30.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Новая эра": политолог оценил планы США и НАТО в отношении РФ и ее союзников

Надо учитывать, что сегодня США в лице новой команды Белого дома стали активно опекать Североатлантический альянс, отметил собеседник Sputnik.

"По заявлению госсекретаря Блинкена есть непреодолимое желание оживить работу НАТО, а раз так, то в условиях, когда наступает "новая эра НАТО ― 2030", основные силы США, скорее всего, будут перераспределяться в сторону Китая, хотя государствам, входящим в состав НАТО, предлагается активизировать информационную и гибридную войну против РФ", ― рассуждает Кошкин. 

Мы видим, как сегодня изменился мир не только после пандемии, но и из-за кризиса мировой экономики, и в этих условиях каждому государству необходимо пересматривать свою национальную стратегию, отметил военный политолог. 

© Photo : Михаил Тургиев
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"Страны Балтии сегодня обеспокоены тем, чтобы быть в авангарде перестроечных процессов, и свою стратегию национальной безопасности они хотели бы выстроить в фарватере требований Вашингтона для европейских государств, входящих в Североатлантический альянс, и в числе первых оказалась Литва", ― добавил политолог.

Эксперт отметил стремление литовского руководства "выпрыгнуть из своих демократических штанов, лишь бы угодить Вашингтону и Брюсселю". Цель таких действий политиков Литвы, по мнению политолога, заключается в том, чтобы найти компромиссы и получить гранты на развитие своего государства.

"У них (литовских политиков) сейчас большие проблемы с деньгами, приходится создавать необычные условия, обращая на себя внимание при активизации русофобской политики, чтобы получить какое-то одобрение со стороны Вашингтона и Брюсселя", ― резюмировал Кошкин.

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Пока США стремятся оживить деятельность НАТО, страны Балтии во главе с Литвой "выпрыгивают из штанов" со своей русофобской политикой, чтобы угодить Вашингтону,...
 
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