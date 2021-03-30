В помощь бизнесу. Может ли наниматель следить за работниками с помощью камер

Камеры и другие средства контроля позволяют нанимателю решать важные бизнес-задачи. Однако задействовать подобные инструменты в работе с персоналом можно не всегда.

О том, когда и при каких условиях организации и предприниматели могут использовать аудиовизуальный контроль, Naviny.by рассказал помощник адвоката адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Илья Протасеня.



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Сегодня бизнесмены все чаще применяют средства аудиовизуального контроля за персоналом. Прежде всего, мы говорим о видеокамерах, прослушивании служебных телефонов, просмотре корпоративной почты.

Каждый наниматель по умолчанию вправе контролировать, как трудятся его работники, требовать, чтобы они добросовестно исполняли свои обязанности.

Конкретные формы и способы контроля в белорусском трудовом законодательстве не установлены. Тем не менее, такая деятельность имеет правовые ограничения.

Наниматель обязан действовать гласно

Любой работник вправе получать от нанимателя достоверную информацию о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте.

Об этом сказано в статье 11 закона № 356-З от 23 июня 2008 года «Об охране труда».

Кроме того, нанимателю нужно помнить, что в нашей стране частные лица не вправе использовать средства негласного получения информации, то есть шпионить за людьми.

С юридической точки зрения эта деятельность является оперативно-розыскной, и по закону ею могут заниматься только уполномоченные должностные лица. К примеру, сотрудники органов внутренних дел и госбезопасности.

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Таким образом, перед тем, как использовать аудиовизуальный контроль, наниматель обязан уведомить своих работников об этом и объяснить им, как и для чего он будет применяться.

Чтобы поставить в известность сотрудников, устного уведомления недостаточно. Такой вывод следует из анализа статей 1 и 194 Трудового кодекса .

А значит, организации необходимо принять локальный правовой акт (ЛПА). Тем самым наниматель создаст легальные условия для контроля за работой персонала.

Причем это может быть как отдельный документ (например, положение о видеонаблюдении или положение о контроле за деятельностью работников), так и отдельный раздел в другом документе (например, в положении о коммерческой тайне).

С этим актом работники должны ознакомиться под роспись (статья 54 ТК).

Только адекватный и обоснованный контроль

Статья 28 Конституции Беларуси гарантирует гражданам страны право на защиту от незаконного вмешательства в их личную жизнь.

Провести четкую границу между разумным контролем в рабочих целях и вмешательством в личную жизнь порой очень непросто.

Например, когда речь идет об установке камер видеонаблюдения в гардеробных, раздевалках и других подобных помещениях, если в таких помещениях ведутся производственные процессы.

Забегая наперед, скажем, что с юридической точки зрения видеонаблюдение в таких помещениях является законным, но этический вопрос все равно остается открытым.

Также неправомерно и неоправданно размещать средства контроля в местах общего пользования (столовых, туалетах, комнатах отдыха), которые не связаны с выполнением трудовых функций.

Видеонаблюдение должно осуществляться в помещениях, где происходят рабочие процессы, а также на рабочих местах работников.

Однако следует иметь в виду, что понятие «рабочее место» зависит от условий труда и может означать не только непосредственное место сотрудника в офисе или цехе.

Как видно, наниматель не вправе произвольно вмешиваться в личную жизнь работников, а степень и характер контроля должны быть разумными, то есть именно такими, которые требуются для защиты интересов нанимателя и соответствуют целям использования контрольных средств.

В этой связи рекомендуем в ЛПА отразить виды и порядок использования средств аудиовизуального контроля, перечислить места их размещения.

Кроме того, здесь следует обозначить цели, для достижения которых нужен такой контроль.

Например, для повышения качества обслуживания клиентов, обеспечения безопасности работников или предупреждения их недобросовестного поведения.

Необходимо согласие работников

Материалы, которые наниматель снимет и запишет с помощью аудио- и видеокамер, с большой долей вероятности можно будет считать персональными данными работников, то есть информацией, по которой можно идентифицировать конкретного человека.

В Беларуси сбор, обработка и хранение информации о частной жизни физического лица, как и пользование такими сведениями, разрешены только с согласия этого гражданина.

Об этом сказано в статье 18 закона № 455-З от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации».

При этом такое согласие обязательно должно быть получено в письменной форме.

Например, согласие работников можно получить при ознакомлении их с ЛПА об установлении аудиовизуального контроля.

Порядок использования материалов, полученных с помощью средств контроля, также следует оговорить в соответствующем ЛПА.

Палка о двух концах

Итак, наниматель может вести аудио- и видеоконтроль за трудовой деятельностью своих работников. Но об этом он должен ставить в известность персонал, уведомлять, в каких целях ведется сбор и использование материалов, какие данные обрабатываются, а также получать предварительное согласие у работников.

Информация, собранная с помощью средств контроля, должна храниться в безопасности для того, чтобы исключить не только ее несанкционированное искажение либо уничтожение, но и доступ третьих лиц к этим данным.

Мы живем в эпоху sousvelliance , поэтому «записывая» своих работников, наниматель должен быть готов, что эти материалы могут использовать и против него самого.