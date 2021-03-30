ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Tesla списала с некоторых покупателей двойную оплату за электрокар

30.03.2021 12:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Некоторые покупатели Tesla жалуются на двойные списания денег при оплате своего автомобиля, сообщает издание CNBC. В последние несколько дней появляется все больше сообщений от недовольных людей, и с возвратом средств Tesla не спешит.

Сумма за новую машину просто списывается дважды: к примеру, несколько потерпевших хотели внести $37 000 за базовую модификацию Tesla Model 3, а транзакция продублировалась — и люди остались без $74 тысяч. Средства в двойном объеме списывались сразу же, без каких-либо уведомлений пользователей.

Деньги наверняка будут возвращены, потому как налицо техническая ошибка. Однако Tesla пока не комментирует ситуацию, так что сроки отмены транзакции неизвестны. Также не сообщается, насколько это массовая проблема.


Автомобильные шины Tigar High Performance 205/55R16 94V
40 отзывов
летние, для легковых автомобилей, шины без шипов
94,64 р.
32 предложения
Автомобильные шины Hankook Ventus Prime3 K125 195/65R15 91V
36 отзывов
летние, для легковых автомобилей
112 р.
30 предложений
Автомобильные шины Белшина Artmotion Бел-261 195/65R15 91H
146 отзывов
летние, для легковых автомобилей
73,70 р.
32 предложения
Все шины в Каталоге с доставкой на дом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые покупатели Tesla жалуются на двойные списания денег при оплате своего автомобиля, сообщает издание CNBC. В последние несколько дней появляется все больше...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 10:40 утра женщина ехала по Минску в состоянии алкогольного опьянения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by