Tesla списала с некоторых покупателей двойную оплату за электрокар

Источник материала: Onliner

Некоторые покупатели Tesla жалуются на двойные списания денег при оплате своего автомобиля, сообщает издание CNBC. В последние несколько дней появляется все больше сообщений от недовольных людей, и с возвратом средств Tesla не спешит.

Сумма за новую машину просто списывается дважды: к примеру, несколько потерпевших хотели внести $37 000 за базовую модификацию Tesla Model 3, а транзакция продублировалась — и люди остались без $74 тысяч. Средства в двойном объеме списывались сразу же, без каких-либо уведомлений пользователей.

Деньги наверняка будут возвращены, потому как налицо техническая ошибка. Однако Tesla пока не комментирует ситуацию, так что сроки отмены транзакции неизвестны. Также не сообщается, насколько это массовая проблема.