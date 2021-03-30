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В 10:40 утра женщина ехала по Минску в состоянии алкогольного опьянения

30.03.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром (в районе 10:40) на улице Ванеева в Минске сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы остановили автомобиль Honda. За рулем находилась 34-летняя женщина. 

Физическое состояние женщины вызвало подозрение у инспекторов. Ее доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 1,5 промилле алкоголя в организме.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что дорога и алкоголь несовместимы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром (в районе 10:40) на улице Ванеева в Минске сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы остановили автомобиль Honda. За рулем находилась 34-летняя...
 
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