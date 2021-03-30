Авансовый платеж по транспортному налогу в 2021 году заплатят около 2 миллионов белорусов

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске прошла пресс-конференция, где в очередной раз напомнили о новой для нашей страны процедуре — уплате транспортного налога. Он, как мы уже знаем, привязан не к прохождению техосмотра, как раньше, а к факту наличия авто, прицепа или мотоцикла. Давайте еще раз пробежимся по основным моментам.

Как мы уже сообщали, с 1 января текущего года владельцы транспортных средств признаются плательщиками транспортного налога. Данный налог оплачивается по завершению календарного года в срок до 15 ноября года, следующего за отчетным. Иными словами, транспортный налог за 2021 год подлежит уплате до 15 ноября 2022 года (на основании извещения, которое будут направлять налоговые органы до 1 сентября 2022 года).

Но для 2021 года введена особенность — авансовый платеж по транспортному налогу. Оплачивать данный «аванс» будут те владельцы транспортных средств, у которых по состоянию на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск на участие в дорожном движении, по которому ранее была уплачена госпошлина. Такие плательщики должны будут произвести платеж до 15 декабря 2021 года.

По грубым оценкам, с учетом всех исключений и базы машин, получивших допуск к участию в дорожном движении до 1 января текущего года, в Беларуси около 2 миллионов физических лиц должны будут оплатить авансовый платеж по транспортному налогу до 15 декабря 2021 года. Им придут соответствующие извещения.

Авансовый платеж по транспортному налогу фиксированный для всех автомобилей — 1 базовая величина (29 рублей). Владельцы мотоциклов и прицепов, не получивших допуск к участию в дорожном движении до 1 января 2021 года, должны будут заплатить в 2021-м 20 рублей. При этом в следующем году такие плательщики произведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок (таблица ниже).





Транспортный налог не будут уплачивать владельцы машин старше 1991 года выпуска (треть белорусского автопарка!). Кроме того, освобождаются от налога владельцы электрокаров. Не получат извещение и хозяева машин, переоборудованных для перевозки инвалидов. Авто, снятые с учета до 1 июля 2021 года, тоже освобождаются от упомянутого налога. По данным ГАИ, в настоящее время ежедневно около 1000 автомобилей, подлежащих утилизации, снимаются с учета в Беларуси. Предусмотрена в том числе упрощенная процедура снятия машины с учета, если транспорт уже три (и более) года не эксплуатируется.

Предусмотрены сценарии, когда ставка транспортного налога будет понижаться: машины оформлены на инвалидов или пенсионеров (при условии, что у владельцев есть права соответствующей категории).

Чем грозит неуплата налога?

Администрирование этого нововведения возложено на налоговые органы, соответственно они и будут принимать меры по взысканию оплаты с тех плательщиков, которые не оплатят налог в установленный срок. За неуплату всех налогов, в том числе транспортного, предусмотрены пени и возможно применение меры административной ответственности. При этом налоговые органы стараются работать на предупреждение нарушений и доводить до каждого плательщика информацию о необходимости своевременно производить оплату. Имеет место и процедура принудительного взыскания через службу принудительного исполнения.

Иностранцы, проживающие в Беларуси с видом на жительство, владеющие зарегистрированным в Беларуси авто, должны платить транспортный налог. При этом объектом налогообложения является зарегистрированное в Беларуси транспортное средство, поэтому если машина не зарегистрирована в ГАИ РБ (например, ездит на российских номерах), то ее владелец освобождается от уплаты налога, даже если он белорус и ездит по РБ.