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Apple заказала выпуск чипов по техпроцессу 4 нм для будущих Mac
Источник материала: Onliner
Apple заказала производство чипов следующего поколения для своих компьютеров,
Выпуском железа займется давний поставщик Apple — компания TSMC. Новые чипы будут выполнены по техпроцессу 4 нм, в то время как нынешние M1 сделаны по техпроцессу 5 нм (как и A14 Bionic для iPhone 12 и iPad Air).
Вероятно, производство чипов начнется в конце этого года, потому до нового поколения M1 нужно выпустить A15 для iPhone 13. Создание чипов начнется в конце мая, а премьера смартфонов по традиции состоится в начале осени. Также в нынешнем году ожидаются новые iPad Pro и обновление компьютеров — возможно, компания представит полноценные новые поколения устройств.
13.3" 2560 x 1600 IPS, 60 Гц, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, 60 Гц, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Apple заказала производство чипов следующего поколения для своих компьютеров, сообщает издание DigiTimes. Чипы станут преемниками Apple M1.Читать далее…
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