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Apple заказала выпуск чипов по техпроцессу 4 нм для будущих Mac

30.03.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple заказала производство чипов следующего поколения для своих компьютеров, сообщает издание DigiTimes. Чипы станут преемниками Apple M1.

Выпуском железа займется давний поставщик Apple — компания TSMC. Новые чипы будут выполнены по техпроцессу 4 нм, в то время как нынешние M1 сделаны по техпроцессу 5 нм (как и A14 Bionic для iPhone 12 и iPad Air).

Вероятно, производство чипов начнется в конце этого года, потому до нового поколения M1 нужно выпустить A15 для iPhone 13. Создание чипов начнется в конце мая, а премьера смартфонов по традиции состоится в начале осени. Также в нынешнем году ожидаются новые iPad Pro и обновление компьютеров — возможно, компания представит полноценные новые поколения устройств.

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Apple заказала производство чипов следующего поколения для своих компьютеров, сообщает издание DigiTimes. Чипы станут преемниками Apple M1.Читать далее…
 
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