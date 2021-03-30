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Главное во вторник. СК рассказал о 700 уголовных делах за экстремизм

30.03.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, мы по традиции начинаем вторник политическими новостями. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место», Николая Дедка поместили в карцер, а Следственный комитет рассказал о 700 уголовных делах, связанных с экстремизмом. Ниже рассказываем обо всем подробнее. 

Одной строкой: Лукашенко высказался о полномочиях президента, а пресс-секретарь Путина рассказал о планах России на Беларусь

  • Лукашенко рассказал о полномочиях: если мы «растворим» будущего президента, страна исчезнет.
  • Российский рубль ощутимо дорожает, доллар также стал расти.
  • Пресс-секретарь Путина рассказал о планах России на Беларусь.
  • В Беларуси регулятор сможет блокировать копии интернет-ресурсов.
  • Рассказываем, как Беларусь может поступить с устаревшей пенсионной системой.

Николая Дедка поместили в карцер

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает, что Николая Дедка поместили в карцер за выкрик «Жыве Беларусь!». Якобы на прогулке кто-то это крикнул, Николай его поддержал, и за это получил 9 суток карцера.

Главное во вторник. СК рассказал о 700 уголовных делах за экстремизм

Пресс-секретарь Путина Песков: «Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место»

Сегодня российское издание «АиФ» опубликовало большое интервью с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь Путина говорил в том числе и об отношениях России с нашей страной. Причем вопрос был сформулирован очень прямо: «Объединение с Белоруссией  (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner), фактически ее вхождение в состав России, реально в Кремле не рассматривается?»

— Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано, — ответил Песков. — Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов.

Суд отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико о вызове и допросе граждан Литвы

Суд в понедельник отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико о вызове и допросе граждан Латвии, которые упоминаются в обвинении. В телеграм-канале штаба Бабарико говорится, что «этих людей не допрашивали, однако в обвинении есть связанные с ними выводы».

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский считает, что будет логично исключить эти выводы, потому что «нельзя утверждать, что кто-то действовал по твоему указанию, если ты это отрицаешь, а этот кто-то не допрошен».

Главное во вторник. СК рассказал о 700 уголовных делах за экстремизм

Белорусский «шпион», о раскрытии которого сообщила СБУ, сам сдался правоохранителям

@radiosvaboda сообщает, что «белорусский шпион», о разоблачении которого 24 марта сообщила Служба безопасности Украины, сам сдался правоохранителям.

В тексе говорится, что согласно материалам уголовного дела гражданин Беларуси, который является уроженцем России, работал заместителем директора украинской компании «МК Гранд Плюс».

В июле 2019 года он согласился сотрудничать с сотрудником Управления КГБ Беларуси по Брестской области. В первую очередь того интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины. Кроме прочего, упоминается и организация этих служб, использование спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений.

СК рассказал о 700 уголовных делах, связанных с экстремизмом

Начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько рассказал, что средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме составляет от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась.

— Существенный рост преступлений, связанных с экстремистскими проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы, — отметил он. — Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.

На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом.

А что в мире?

Мы следим не только за белорусской повесткой. Итак, рассказываем, что сегодня происходит в мире.

  • Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил украинской стороне, что администрация Байдена планирует «оживить стратегическое партнерство» с Украиной.
  • Более 20 мировых лидеров, среди которых Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Ангела Меркель, поддержали инициативу создании международного договора для борьбы с будущими пандемиями.
  • ЕС объявил, что выделит Греции €250 млн для строительства новых лагерей для беженцев на 5 островах Эгейского моря.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости
 
 
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Итак, мы по традиции начинаем вторник политическими новостями. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «Лукашенко публично заявлял, что...
 
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