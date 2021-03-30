Главное во вторник. СК рассказал о 700 уголовных делах за экстремизм

Источник материала: Onliner Итак, мы по традиции начинаем вторник политическими новостями. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место», Николая Дедка поместили в карцер, а Следственный комитет рассказал о 700 уголовных делах, связанных с экстремизмом. Ниже рассказываем обо всем подробнее.

Одной строкой: Лукашенко высказался о полномочиях президента, а пресс-секретарь Путина рассказал о планах России на Беларусь

Лукашенко рассказал о полномочиях : если мы «растворим» будущего президента, страна исчезнет.

: если мы «растворим» будущего президента, страна исчезнет. Российский рубль ощутимо дорожает , доллар также стал расти.

, доллар также стал расти. Пресс-секретарь Путина рассказал о планах России на Беларусь.

о планах России на Беларусь. В Беларуси регулятор сможет блокировать копии интернет-ресурсов.

копии интернет-ресурсов. Рассказываем , как Беларусь может поступить с устаревшей пенсионной системой.

Николая Дедка поместили в карцер

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает, что Николая Дедка поместили в карцер за выкрик «Жыве Беларусь!». Якобы на прогулке кто-то это крикнул, Николай его поддержал, и за это получил 9 суток карцера.





Пресс-секретарь Путина Песков: «Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место»

Сегодня российское издание «АиФ» опубликовало большое интервью с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь Путина говорил в том числе и об отношениях России с нашей страной. Причем вопрос был сформулирован очень прямо: «Объединение с Белоруссией (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner), фактически ее вхождение в состав России, реально в Кремле не рассматривается?»

— Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано, — ответил Песков. — Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов.

Суд отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико о вызове и допросе граждан Литвы

Суд в понедельник отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико о вызове и допросе граждан Латвии, которые упоминаются в обвинении. В телеграм-канале штаба Бабарико говорится, что «этих людей не допрашивали, однако в обвинении есть связанные с ними выводы».

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский считает, что будет логично исключить эти выводы, потому что «нельзя утверждать, что кто-то действовал по твоему указанию, если ты это отрицаешь, а этот кто-то не допрошен».





Белорусский «шпион», о раскрытии которого сообщила СБУ, сам сдался правоохранителям

@radiosvaboda сообщает, что «белорусский шпион», о разоблачении которого 24 марта сообщила Служба безопасности Украины, сам сдался правоохранителям.

В тексе говорится, что согласно материалам уголовного дела гражданин Беларуси, который является уроженцем России, работал заместителем директора украинской компании «МК Гранд Плюс».

В июле 2019 года он согласился сотрудничать с сотрудником Управления КГБ Беларуси по Брестской области. В первую очередь того интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины. Кроме прочего, упоминается и организация этих служб, использование спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений.

СК рассказал о 700 уголовных делах, связанных с экстремизмом

Начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько рассказал , что средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме составляет от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась.

— Существенный рост преступлений, связанных с экстремистскими проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы, — отметил он. — Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.

На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом.

А что в мире?

Мы следим не только за белорусской повесткой. Итак, рассказываем, что сегодня происходит в мире.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил украинской стороне, что администрация Байдена планирует « оживить стратегическое партнерство» с Украиной.

стратегическое партнерство» с Украиной. Более 20 мировых лидеров, среди которых Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Ангела Меркель, поддержали инициативу создании международного договора для борьбы с будущими пандемиями.

для борьбы с будущими пандемиями. ЕС объявил, что выделит Греции €250 млн для строительства новых лагерей для беженцев на 5 островах Эгейского моря.

(будет дополнено)