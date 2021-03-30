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Главное во вторник. СК рассказал о 700 уголовных делах за экстремизм
Источник материала: Onliner
Итак, мы по традиции начинаем вторник политическими новостями. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место», Николая Дедка поместили в карцер, а Следственный комитет рассказал о 700 уголовных делах, связанных с экстремизмом. Ниже рассказываем обо всем подробнее.
Одной строкой: Лукашенко высказался о полномочиях президента, а пресс-секретарь Путина рассказал о планах России на Беларусь
Николая Дедка поместили в карцер
Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает, что Николая Дедка поместили в карцер за выкрик «Жыве Беларусь!». Якобы на прогулке кто-то это крикнул, Николай его поддержал, и за это получил 9 суток карцера.
Пресс-секретарь Путина Песков: «Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место»
Сегодня российское издание «АиФ»
— Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано, — ответил Песков. — Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов.
Суд отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико о вызове и допросе граждан Литвы
Суд в понедельник отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико о вызове и допросе граждан Латвии, которые упоминаются в обвинении. В телеграм-канале штаба Бабарико говорится, что «этих людей не допрашивали, однако в обвинении есть связанные с ними выводы».
Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский считает, что будет логично исключить эти выводы, потому что «нельзя утверждать, что кто-то действовал по твоему указанию, если ты это отрицаешь, а этот кто-то не допрошен».
Белорусский «шпион», о раскрытии которого сообщила СБУ, сам сдался правоохранителям
В тексе говорится, что согласно материалам уголовного дела гражданин Беларуси, который является уроженцем России, работал заместителем директора украинской компании «МК Гранд Плюс».
В июле 2019 года он согласился сотрудничать с сотрудником Управления КГБ Беларуси по Брестской области. В первую очередь того интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины. Кроме прочего, упоминается и организация этих служб, использование спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений.
СК рассказал о 700 уголовных делах, связанных с экстремизмом
Начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько
— Существенный рост преступлений, связанных с экстремистскими проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы, — отметил он. — Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.
На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом.
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(будет дополнено)
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Итак, мы по традиции начинаем вторник политическими новостями. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «Лукашенко публично заявлял, что...
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