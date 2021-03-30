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Лукашенко: Кто хочет работать – вылезайте из-под плинтуса и начинайте!
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во Дворце Независимости провел совещание по поводу перераспределения полномочий власти между госорганами,
По словам Главы государства, в госаппарате много кто «отсиживался» и ждал определенных событий в стране. Им и сделал своё замечание Президент.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси во Дворце Независимости провел совещание по поводу перераспределения полномочий власти между госорганами, передает БЕЛТА. По словам Главы...
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