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Лукашенко: Кто хочет работать – вылезайте из-под плинтуса и начинайте!

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Кто хочет работать – вылезайте из-под плинтуса и начинайте!

Президент Беларуси во Дворце Независимости провел совещание по поводу перераспределения полномочий власти между госорганами, передает БЕЛТА.

По словам Главы государства, в госаппарате много кто «отсиживался» и ждал определенных событий в стране. Им и сделал своё замечание Президент. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наверное, присутствующие здесь не думают, что у нас здесь полное единомыслие, что у нас крепкий аппарат управления на различных уровнях. Некоторые из них, мы их тоже знаем, сидя из-под плинтуса посматривали и думали, как там День воли пройдет, еще там чего-то, весеннее наступление трудящихся и прочее. Потом поняли, что не то, как пишут там у нас, особенно россияне «власть устояла» – да нет. Власть стояла и будет стоять, мы просто государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать, вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. Скажу грубее: вставайте в строй – и вперёд. У нас слишком много работы, чтобы отсиживаться где-то. Не для того мы это делаем».

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси во Дворце Независимости провел совещание по поводу перераспределения полномочий власти между госорганами, передает БЕЛТА. По словам Главы...
 
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