Жуткий инцидент в Климовичах: покупатель напал на кассира с ножницами

Источник материала: ОНТ

На что способна оскорблённая любовь? И может ли она довести до бешенства? В одном из климовичских магазинов мужчина с ножницами напал на женщину. Было ли за что?

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Любовная трагедия случилась в Климовичах. Молодой мужчина зашёл в местный продуктовый магазин, но вместо покупок несколько раз ударил кассиршу ножницами. Как выяснилось позже, таким образом он решил поквитаться с бывшей сожительницей. К счастью, ревнивца задержали неравнодушные покупатели и сотрудники Департамента охраны.





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