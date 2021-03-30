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Жуткий инцидент в Климовичах: покупатель напал на кассира с ножницами
Источник материала: ОНТ
На что способна оскорблённая любовь? И может ли она довести до бешенства? В одном из климовичских магазинов мужчина с ножницами напал на женщину. Было ли за что?
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Любовная трагедия случилась в Климовичах. Молодой мужчина зашёл в местный продуктовый магазин, но вместо покупок несколько раз ударил кассиршу ножницами. Как выяснилось позже, таким образом он решил поквитаться с бывшей сожительницей. К счастью, ревнивца задержали неравнодушные покупатели и сотрудники Департамента охраны.
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На что способна оскорблённая любовь? И может ли она довести до бешенства? В одном из климовичских магазинов мужчина с ножницами напал на женщину. Было ли за что?...
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