«Юность» и «Металлург» проведут решающий матч за выход в финал Кубка Президента

Источник материала: ОНТ

В Кубке Президента по хоккею сегодня болельщики узнают второго финалиста.

Решающий – седьмой матч в серии пройдет на Чижовка-Арене. Чтобы поддержать жлобинский клуб, руководители команды организуют приезд болельщиков.

Посмотреть будет на что: «Металлург», уступая по ходу серии – 3:1, смог отыграться.

В случае победы, жлобинский клуб может впервые за последние 8 лет выйти в финал и побороться за главный трофей хоккейной Экстралиги.

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