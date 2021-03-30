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5 исторических фактов, которые звучат, как бред, но они реальны на 100%

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 исторических фактов, которые звучат, как бред, но они реальны на 100%

В статье мы собрали исторические факты, в которые практически невозможно поверить, настолько глупо они звучат. Но, тем не менее, эта информация на 100% реальна.

1. Джек Дэниел – создатель виски – долго не мог вспомнить пароль от своего сейфа, разозлился и пнул ногой железный комод. Так он повредил мизинец. Травма привела к заражению крови, от которого, по одной из версий, и умер создатель известного напитка.

2. Бобби Лич спустился с Ниагарского водопада в бочке и остался жив. Он погиб спустя несколько лет. Лич поскользнулся на апельсиновой кожуре (по другой версии – на банановой), повредил ногу и умер от заражения крови.

3. Король Пруссии Фридрих Великий в 1774 году приказал раздавать картофель народу Пруссии, чтобы пережить голод. Однако многие не знали, что это за овощ и не желали его употреблять. Тогда на картофельных полях король поставил охрану, чтобы плод в глазах крестьян выглядел ценным. И это привлекло внимание жителей: люди по ночам начали красть картофель.

4. Британцы планировали подсыпать Гитлеру в еду эстроген, чтобы он превратился в женщину и отказался от войны.

5. Древнегреческий философ Хрисипп в III веке до н. э. умер от неудержимого смеха. Его рассмешил осел, выпивший вино. По одной из версий, философ увидел, как осел ел его инжир и пошутил о том, что теперь надо бы угостить его вином. Увидев осла, выпившего вино, Хрисипп начал дико смеяться и из-за «крайнего напряжения селезёнки дыхание у него пресеклось, и он скоропостижно скончался».

По материалам ridus.ru

На фото: Бобби Лич, фото из открытых источников

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В статье мы собрали исторические факты, в которые практически невозможно поверить, настолько глупо они звучат. Но, тем не менее, эта информация на 100% реальна. 1. Джек...
 
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