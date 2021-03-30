ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборные Беларуси и Бельгии сыграют в квалификации ЧМ-2022

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборные Беларуси и Бельгии сыграют в квалификации ЧМ-2022

Сборная Беларуси по футболу готовится ко второму матчу квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сегодня наши футболисты в гостях сыграют против сборной Бельгии.

Никогда раньше команды в отборочных турнирах не встречались. Сборная Бельгии – лидер мирового рейтинга, Беларусь – на 88-м месте. 

В этом отборочном цикле наша команда уже провела один матч (дома обыграла Эстонию со счетом – 4:2). 

Бельгийцы провели две встречи: оказались сильнее футболистов Уэльса – 3:1, и сыграли вничью с командой Чехии – 1:1.

Сегодняшняя встреча начнётся в 21:45. Также в группе Е сыграют команды Уэльса и Чехии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по футболу готовится ко второму матчу квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сегодня наши футболисты в гостях сыграют против сборной Бельгии....
 
Новости дня
Новости разные
 
Полузащитник сборной Беларуси поделился ожиданиями от матча против Бельгии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by