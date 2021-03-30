Сборные Беларуси и Бельгии сыграют в квалификации ЧМ-2022

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу готовится ко второму матчу квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сегодня наши футболисты в гостях сыграют против сборной Бельгии.

Никогда раньше команды в отборочных турнирах не встречались. Сборная Бельгии – лидер мирового рейтинга, Беларусь – на 88-м месте.

В этом отборочном цикле наша команда уже провела один матч (дома обыграла Эстонию со счетом – 4:2).

Бельгийцы провели две встречи: оказались сильнее футболистов Уэльса – 3:1, и сыграли вничью с командой Чехии – 1:1.

Сегодняшняя встреча начнётся в 21:45. Также в группе Е сыграют команды Уэльса и Чехии.

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