|
Сборные Беларуси и Бельгии сыграют в квалификации ЧМ-2022
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по футболу готовится ко второму матчу квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сегодня наши футболисты в гостях сыграют против сборной Бельгии.
Никогда раньше команды в отборочных турнирах не встречались. Сборная Бельгии – лидер мирового рейтинга, Беларусь – на 88-м месте.
В этом отборочном цикле наша команда уже провела один матч (дома обыграла Эстонию со счетом – 4:2).
Бельгийцы провели две встречи: оказались сильнее футболистов Уэльса – 3:1, и сыграли вничью с командой Чехии – 1:1.
Сегодняшняя встреча начнётся в 21:45. Также в группе Е сыграют команды Уэльса и Чехии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по футболу готовится ко второму матчу квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сегодня наши футболисты в гостях сыграют против сборной Бельгии....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)