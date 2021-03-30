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До +21°С ожидается в Беларуси 31 марта

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +21°С ожидается в Беларуси 31 марта

В Белгидромете сообщили, что температура воздуха в Беларуси 31 марта достигнет +21°С. 

В среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром в отдельных регионах пройдут дожди. Также возможен слабый туман. Ветер будет западный 4-9 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит +4°С …+10°С, а днем прогреется до +13°С …+19°С. На юго-западе страны будет до + 21°С тепла.

Фото: БЕЛТА

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В Белгидромете сообщили, что температура воздуха в Беларуси 31 марта достигнет +21°С.  В среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Лишь ночью...
 
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