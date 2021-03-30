|
В Пакистане проходит индуистский фестиваль весны
Источник материала: ОНТ
А в Пакистане индуистская община встречает весну.
Традиционной праздник Холи считается самым ярким, его отмечают массовыми гуляниями, люди разных возрастов и каст выходят на площадь и мажут друг друга краской, обливают водой для защиты от злых сил.
Кульминация праздника – сжигание на костре чучела богини Холики. Так люди не только встречают новый сезон, но и радуются началу сельскохозяйственных работ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в Пакистане индуистская община встречает весну. Традиционной праздник Холи считается самым ярким, его отмечают массовыми гуляниями, люди разных возрастов и каст...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)