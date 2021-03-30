В Пакистане проходит индуистский фестиваль весны

Источник материала: ОНТ

А в Пакистане индуистская община встречает весну.

Традиционной праздник Холи считается самым ярким, его отмечают массовыми гуляниями, люди разных возрастов и каст выходят на площадь и мажут друг друга краской, обливают водой для защиты от злых сил.

Кульминация праздника – сжигание на костре чучела богини Холики. Так люди не только встречают новый сезон, но и радуются началу сельскохозяйственных работ.

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