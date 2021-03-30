Самые эпичные конфузы звезд на сцене! Только посмотрите на третий номер!

Источник материала: ОНТ

Жизнь артиста – это не только аплодисменты, цветы, любовь публики и положительная оценка критиков. Иногда на сцене возникают ситуации, когда спектакль или концерт превращаются для артиста не в триумф, а в сущий позор. Причем, происходит подобное даже с очень известными актерами и даже с артистами мирового уровня.

Увы, сцена – не только то место, где рождается высокое искусство. Порой происходит нечто, весьма постыдное. Разумеется, происходит чаще всего неожиданно.

«Двойка» визажисту!

Иногда конфуз артиста – следствие, мягко говоря, не очень профессиональной работы гримеров и визажистов. Так, знаменитая певица Кристина Агилера наверняка пришла в ужас, рассматривая фото, сделанные во время одного из ее концертов. На фото заметно, как по ногам артистки стекает что-то коричневое.



Фото: mirtakinteresen.mirtesen.ru

Знатоки в вопросах визажа говорят, что конфуз этот – не из ряда серьезных. Сама артистка или ее гримеры переборщики с нанесением искусственного загара, который потек по коже из-за жары на сцене, вызванной нагревающимися осветительными приборами.

Остается только посочувствовать

А вот американская певица Ферджи в отличие от Агилеры во время концерта в Сан-Диего оказалась в ситуации, которую истолковать неверно просто невозможно. Артистка... «намочила» штаны.



Фото: vesselyxa.ru

По какой причине это произошло, история умалчивает. Но, очевидно то, что этот концерт, запечатленный и на фото, и на видео, наверняка стал катастрофой в карьере артистки. Впрочем, фанаты после этого от нее не отвернулись, здраво рассудив, что в жизни бывает всякое, и нужно уметь быть снисходительным. Да и непосредственно к творчеству Ферджи этот инцидент не имеет ни малейшего отношения.

Предательский шов

Довольно часто артистов подводят во время выступлений сценические костюмы. Так случилось и с одной из ведущих исполнительниц мировой поп-сцены Стефани Джерманоттой, известной широкой публике как Леди Гага. Во время одного из концертов на брюках артистки разошелся задний шов. Причем, как говорится, на самом интересном месте.



Фото: s30215393888.mirtesen.ru

Впрочем, это и неудивительно. Ведь каждое выступление Леди Гаги – феерическое шоу, во время которого артистка не только поет, но также много двигается, исполняя танцевальные номера. Однако изготовителям костюма, сделавшего концерт артистки, запоминающимся не только благодаря яркому шоу, наверняка сильно досталось.

Рогатый конфуз

Певица Луиза Вероника Чикконе, больше известная как Мадонна, за свою более чем 40-летнюю сценическую карьеру попадала в передряги не раз. Она и падала на сцене во время неудачных танцевальных па, и декорации обрушивались буквально в нескольких сантиметрах от нее. Однажды артистка во время напряженного гастрольного тура упала в обморок прямо на сцене.

Сейчас Мадонне – 62 года, но ее активности можно позавидовать. И записывает альбомы, и дает концерты, и гастролирует. Но все ещё попадает в передряги! Одна из последних – столкновение певицы с артистами ее балета.



Фото: vesselyxa.ru

Во время одного из номеров певица настолько увлеклась, что просто не заметила рога, являющиеся частью сценического костюма танцовщиков. Следствием невнимательности стало падение на сцене при всем честном народе. Правда, хорошая физическая подготовка, профессионализм и опыт помогли исправить положение: артистка быстро поднялась и как ни в чем ни бывало, продолжила выступление.

Талант... падать

Прославившаяся благодаря главной роли в серии фильмов «Голодные игры» актриса Дженнифер Лоуренс три года подряд «взрывала» светскую хронику своими впечатляющими... падениями. Нет, с карьерой у артистки все нормально. Речь идет о падениях в буквальном смысле. В 2013 году на церемонии вручении «Оскар» артистка запуталась в очень пышном платье и рухнула на ступеньки.



Фото: ru.girlsio.com

В 2014 году на той же церемонии актрису подвела обувь на шпильках: Лоуренс не удержалась на ногах во время шествия по красной дорожке.



Фото: boshsoz.com

А в 2015 году снова подвело платье, только уже не на «Оскар», а во время промо тура фильма «Голодные игры Сойка-пересмешница». Казус произошел в Мадриде. Идя по лестнице перед показом фильма, Лоуренс наступила на шлейф платья, и покатилась бы по ступенькам, если на это вовремя не среагировали подхватившие ее охранники.

Жертва эффектности

Американская певица Кэти Перри пострадала из-за желания сделать одно из своих шоу максимально эффектным и запоминающимся зрителям. В финале шоу она прыгнула в огромный торт. А затем хотела под аплодисменты эффектно уйти со сцены. Но не тут-то было.

Крем на основе сливочного масла, который использовался при изготовлении торта (торт для шоу заказали настоящий), сделал сцену настолько скользкой, что артистка, пройдя несколько шагов, упала.



Фото: www1.pluska.sk, cakeclicks.com

А за кулисы певице пришлось пробираться буквально на четвереньках, поскольку встать на покрытой кремом сцене было просто невозможно. Наверняка, после этого шоу артистка сделала для себя вывод о том, что эффектность на сцене невозможна не только без нестандартных ходов и не шаблонных решений, но еще и без тщательного продумывания всего, что будет происходить на сцене, и без репетиций.

В подобные ситуации попадал практически каждый артист от провинциального уровня до мирового. Особенно если его сценическая карьера – многолетняя и активная. Поэтому давно одним из признаков хорошего артиста считается умение с честью выходить из такого рода ситуаций и не делать из них трагедии.

По материалам сайта cocoin.su

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