Антиковидные протесты в Румынии вылились в столкновения с жандармами

Источник материала: ОНТ

Противники ограничительных мер собрались в районе площади Объединения в Бухаресте. И не расходились до ночи.

Затем принялись бросать в стражей порядка камни и бутылки. Били витрины магазинов, крушили автобусные остановки. Чтобы усмирить беспорядки – полиция применила слезоточивый газ. Задержаны несколько десятков человек.

Манифестации против санитарной диктатуры проходят и в других румынских городах уже несколько дней подряд.

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