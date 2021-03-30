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Антиковидные протесты в Румынии вылились в столкновения с жандармами
Источник материала: ОНТ
Противники ограничительных мер собрались в районе площади Объединения в Бухаресте. И не расходились до ночи.
Затем принялись бросать в стражей порядка камни и бутылки. Били витрины магазинов, крушили автобусные остановки. Чтобы усмирить беспорядки – полиция применила слезоточивый газ. Задержаны несколько десятков человек.
Манифестации против санитарной диктатуры проходят и в других румынских городах уже несколько дней подряд.
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Противники ограничительных мер собрались в районе площади Объединения в Бухаресте. И не расходились до ночи. Затем принялись бросать в стражей порядка камни и...
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