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Ярославский «Локомотив» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ярославский «Локомотив» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге борьбу за Кубок Гагарина завершает ярославский «Локомотив».

Команда под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки проиграла ЦСКА в решающем матче серии – 0:2. 

Обе шайбы были заброшены в первом периоде: на 8-й минуте отличился Мэт Робинсон, спустя пять минут Максим Шалунов закрепил успех.

Счет в серии – 4:3, дальше проходит ЦСКА. В полуфинале московский клуб сыграет с питерским СКА.  

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В Континентальной хоккейной лиге борьбу за Кубок Гагарина завершает ярославский «Локомотив». Команда под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки...
 
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