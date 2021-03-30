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Ярославский «Локомотив» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина
Источник материала: ОНТ
В Континентальной хоккейной лиге борьбу за Кубок Гагарина завершает ярославский «Локомотив».
Команда под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки проиграла ЦСКА в решающем матче серии – 0:2.
Обе шайбы были заброшены в первом периоде: на 8-й минуте отличился Мэт Робинсон, спустя пять минут Максим Шалунов закрепил успех.
Счет в серии – 4:3, дальше проходит ЦСКА. В полуфинале московский клуб сыграет с питерским СКА.
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В Континентальной хоккейной лиге борьбу за Кубок Гагарина завершает ярославский «Локомотив». Команда под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки...
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