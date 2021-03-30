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В Минске мужчина спрыгнул с моста прямо под колёса автомобиля

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске мужчина спрыгнул с моста прямо под колёса автомобиля

Эпизод о трагических решениях, которые обрывают человеческую жизнь. И о человечности людей, которые в этот момент оказываются рядом. 

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Регистратор в одном из автомобилей. Дорога, поток, поворот. И человек на мосту. Который летит прямо под колёса автомобиля.

Реакция водителя мгновенна. Он успеет вывернуть руль и объехать упавшего мужчину. Следом остановятся и другие водители. Вызовут скорую и милицию:

И попытаются всеми силами помогать человеку на дороге до приезда скорой. Однако:

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Теги: Новости
 
 
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Эпизод о трагических решениях, которые обрывают человеческую жизнь. И о человечности людей, которые в этот момент оказываются рядом.  Подробнее смотрите в...
 
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