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В Минске мужчина спрыгнул с моста прямо под колёса автомобиля
Источник материала: ОНТ
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Регистратор в одном из автомобилей. Дорога, поток, поворот. И человек на мосту. Который летит прямо под колёса автомобиля.
Реакция водителя мгновенна. Он успеет вывернуть руль и объехать упавшего мужчину. Следом остановятся и другие водители. Вызовут скорую и милицию:
И попытаются всеми силами помогать человеку на дороге до приезда скорой. Однако:
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Эпизод о трагических решениях, которые обрывают человеческую жизнь. И о человечности людей, которые в этот момент оказываются рядом. Подробнее смотрите в...
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