Названо главное хобби Владимира Путина

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о главном увлечении российского президента в интервью «Аргументам и фактам» .

Также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и в Ново-Огарево. Любит почитать прессу президент и в самолете. При этом он постоянно получает дайджесты последних новостей.

Помимо этого, глава государства Российской Федерации регулярно смотрит немецкие и англоязычные телеканалы.

Фото: БЕЛТА

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