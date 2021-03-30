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Названо главное хобби Владимира Путина
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о главном увлечении российского президента в интервью
Также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и в Ново-Огарево. Любит почитать прессу президент и в самолете. При этом он постоянно получает дайджесты последних новостей.
Помимо этого, глава государства Российской Федерации регулярно смотрит немецкие и англоязычные телеканалы.
Фото: БЕЛТА
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о главном увлечении российского президента в интервью «Аргументам и фактам». Также Путин выписывает...
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