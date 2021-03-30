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Житель Брестского района создал на своём участке настоящий аэродром

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Як, Ил, Мессершмитт и Юнкерс – настоящий аэродром создал на своём участке житель Брестского района. Мечту стать лётчиком Вячеслав Жигало пронёс через всю жизнь. А на пенсии решил конструировать самолёты. Истребили, разведчики, бомбардировщики – их прототипы участвовали в боях Второй Мировой.

Все модели конструирует с нуля. Хоть копии и уменьшенные, но все параметры – размах крыла, радиус винта – делает с миллиметровой точностью.

Сложнее всего найти детали, работа почти ювелирная, на одну модель может уйти полгода.

Калитка в этот музей авиации под открытым небом не закрывается,  у авиамоделей собирается местная детвора.  Для любознательных гостей хозяева даже проведут экскурсию, просто за «спасибо»  

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Як, Ил, Мессершмитт и Юнкерс – настоящий аэродром создал на своём участке житель Брестского района. Мечту стать лётчиком Вячеслав Жигало пронёс через всю жизнь. А...
 
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