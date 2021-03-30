СК расследует разбойное нападение на отделение банка в Петриковском районе

Источник материала: ОНТ

Мужчина в балаклаве с похожим на пистолет предметом ворвался в здание, когда оператор выходила из своего рабочего помещения на обед.

Злоумышленник ударил женщину, связал её скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа деньги в белорусских рублях и валюте.

Нападение попало в объектив видео-камеры. На место происшествия прибыл ОМОН.

Мужчину задержали в соседней деревне. Известно, что это 46-летний уроженец Мозырского района. Возбуждено уголовное дело по статье – разбой.

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