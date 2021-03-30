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СК расследует разбойное нападение на отделение банка в Петриковском районе
Источник материала: ОНТ
Мужчина в балаклаве с похожим на пистолет предметом ворвался в здание, когда оператор выходила из своего рабочего помещения на обед.
Злоумышленник ударил женщину, связал её скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа деньги в белорусских рублях и валюте.
Нападение попало в объектив видео-камеры. На место происшествия прибыл ОМОН.
Мужчину задержали в соседней деревне. Известно, что это 46-летний уроженец Мозырского района. Возбуждено уголовное дело по статье – разбой.
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Мужчина в балаклаве с похожим на пистолет предметом ворвался в здание, когда оператор выходила из своего рабочего помещения на обед. Злоумышленник ударил...
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