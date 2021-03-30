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Не делайте так никогда! 9 вещей, которые нельзя смывать в канализацию

30.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не делайте так никогда! 9 вещей, которые нельзя смывать в канализацию

Хоть это и удивительно, но многие все еще используют унитаз, чтобы выбросить различные вещи. Однако такая утилизация может засорить сливные трубы, загрязнить систему водоснабжения и нанести вред окружающей среде. Унитаз – не мусорный бак! Будьте внимательны!

Что можно смывать

Только продукты жизнедеятельности человека и туалетную бумагу (в том случае, если канализация у вас центральная городская, а не локальная).

Что нельзя смывать 

  1.  Мелкие предметы
     Колпачки от шампуней, зубных паст, гелей, шапочки для душа, лезвия для бритв, заколки для волос и т. п. могут случайно упасть в унитаз и застрять в сливной трубе, а это приведет к невозможности полноценного смыва.
  2. Влажные салфетки
     Этот предмет личной гигиены создает засор и забивает канализации.
  3. Ватные палочки
     Хоть выглядят они и маленькими, но со временем накапливаются в изгибах труб и вызывают серьезные засоры.
  4. Лекарства
     Дело в том, что лекарства могут вмешаться в сложные биологические процессы расщепления продуктов отхода в канализации. Выброшенные антибиотики, например, создают микробы, устойчивые к ним, попадают в водоемы, оказывают вредное воздействие на воду и ее обитателей, а впоследствии и на человека.
  5. Окурки от сигарет
     Из-за содержания в них токсичных химических веществ, никотина и смолы окурки загрязняют воду, которая потом попадает к нам в водопровод.
  6. Волосы
    Накапливаясь, они засоряют канализацию и могут задерживать другие предметы, что приводит к медленному сливу и неприятным запахам.
  7. Жир
     Наверное, каждый из нас смывал в унитаз жир, оставшийся после приготовления пищи. Однако жидкий горячий жир, попав в канализацию, охлаждается и застывает, превращаясь в жировую пробку, которая забивает трубы.
  8. Прокладки и тампоны
    Эти предметы женской гигиены обладают свойством поглощать жидкость и увеличиваться в размерах, вызывая засоры. К тому же, материал, из которого они сделаны, не разлагается.
  9. Презервативы
    Этот латексный предмет в канализации может привести к образованию жировых пробок. Кроме того, изделия легко наполняются водой, раздуваются и блокируют канализацию.
    Фото: pixabay.com

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Хоть это и удивительно, но многие все еще используют унитаз, чтобы выбросить различные вещи. Однако такая утилизация может засорить сливные трубы, загрязнить...
 
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