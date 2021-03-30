Очередная стрельба в США: один человек погиб

Источник материала: ОНТ

Выстрелы раздались у торгового центра в Филадельфии. Под пули попал молодой человек – ему был 21 год.

Всего на месте обнаружено четыре патрона. Выпустил ли их один злоумышленник – сейчас выясняет полиция. Преступник пока на свободе. Его личность неизвестна.

Здание оцеплено. Идёт спецоперация.

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