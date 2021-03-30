ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Санкции Евросоюза ударили по «Гомсельмашу»

30.03.2021 12:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Санкции Евросоюза ударили по «Гомсельмашу»
Фото: gp.by
Заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам завода «Гомсельмаш» Александр Конопацкий заявил на встрече с трудовым коллективом прессового цеха, что введенные Евросоюзом санкции против ряда белорусских предприятий, косвенно отражаются и на «Гомсельмаше»: сдвигаются на более поздний период сроки поставок комплектующих, возникают другие вопросы, пишет «Флагшток».

Из-за этого службам акционерного общества срочно приходится искать альтернативных поставщиков, пишет газета Сельмашевец.

Отметим, что и другие чиновники признавали воздействие западных санкций на экономику режима. Белорусская оппозиция выступает за ужесточение санкций против режима Лукашенко, в частности:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У госпредприятий возникают проблемы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк инициирует переименование белорусских форекс-компаний в инвестиционные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by