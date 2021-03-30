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Санкции Евросоюза ударили по «Гомсельмашу»
Источник материала: UDF
Фото: gp.by
Из-за этого службам акционерного общества срочно приходится искать альтернативных поставщиков, пишет газета Сельмашевец.
Отметим, что и другие чиновники признавали воздействие западных санкций на экономику режима. Белорусская оппозиция выступает за ужесточение санкций против режима Лукашенко, в частности:
- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
- выслать всех послов режима как пособников преступлений.
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У госпредприятий возникают проблемы.
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