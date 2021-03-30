Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санкции Евросоюза ударили по «Гомсельмашу» У госпредприятий возникают проблемы.

Из-за этого службам акционерного общества срочно приходится искать альтернативных поставщиков, пишет газета Сельмашевец.Отметим, что и другие чиновники признавали воздействие западных санкций на экономику режима. Белорусская оппозиция выступает за ужесточение санкций против режима Лукашенко, в частности:- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;- выслать всех послов режима как пособников преступлений.