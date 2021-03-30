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В Минске ОМОН задержал два десятка адвокатов за выпивку на рабочем месте
Источник материала: UDF
ОМОН на минской улице / Иллюстративное фото Еврорадио
Происшествие случилось 26 марта на улице Красной, где находится несколько юридических консультаций. Буквально через полчаса после начала в здание приехал ОМОН.
Омоновцы завезли адвокатов в РУВД, а потом — на медицинскую экспертизу городского наркологического диспансера.
На тех, кто был выпившим, составили протоколы по статье 19.3 КоАП — «Распитие алкогольных напитков на рабочем месте», а потом отпустили. Трезвых отпускали без протокола.
Адвокаты полагают, что быстрый приезд милиции означает постоянное прослушивание их офисов.
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Адвокаты полагают, что быстрый приезд милиции означает постоянное прослушивание их офисов.
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