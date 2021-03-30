Источник материала: UDF



ОМОН на минской улице / Иллюстративное фото Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске ОМОН задержал два десятка адвокатов за выпивку на рабочем месте Адвокаты полагают, что быстрый приезд милиции означает постоянное прослушивание их офисов.

Происшествие случилось 26 марта на улице Красной, где находится несколько юридических консультаций. Буквально через полчаса после начала в здание приехал ОМОН.Омоновцы завезли адвокатов в РУВД, а потом — на медицинскую экспертизу городского наркологического диспансера.На тех, кто был выпившим, составили протоколы по статье 19.3 КоАП — «Распитие алкогольных напитков на рабочем месте», а потом отпустили. Трезвых отпускали без протокола.Адвокаты полагают, что быстрый приезд милиции означает постоянное прослушивание их офисов.