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В Минске ОМОН задержал два десятка адвокатов за выпивку на рабочем месте

30.03.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске ОМОН задержал два десятка адвокатов за выпивку на рабочем месте
ОМОН на минской улице / Иллюстративное фото Еврорадио
В Минске омоновцы задержали два десятка адвокатов, которые собрались на проводы своих коллег, лишённых лицензии, пишет «Наша Ніва». Как известно, за последнее время были лишены лицензий около десятка адвокатов, работавших по «политическим» делам.

Происшествие случилось 26 марта на улице Красной, где находится несколько юридических консультаций. Буквально через полчаса после начала в здание приехал ОМОН.

Омоновцы завезли адвокатов в РУВД, а потом — на медицинскую экспертизу городского наркологического диспансера.

На тех, кто был выпившим, составили протоколы по статье 19.3 КоАП — «Распитие алкогольных напитков на рабочем месте», а потом отпустили. Трезвых отпускали без протокола.

Адвокаты полагают, что быстрый приезд милиции означает постоянное прослушивание их офисов.
 
Теги: Минск
 
 
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Адвокаты полагают, что быстрый приезд милиции означает постоянное прослушивание их офисов.
 
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