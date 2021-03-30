Полузащитник сборной Беларуси поделился ожиданиями от матча против Бельгии

Источник материала: Tut.by

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский поделился ожиданиями от гостевого матча против сборной Бельгии. Напомним, игра пройдет сегодня, 30 марта, на стадионе Ден Дреф, а мы будем вести ее онлайн (начало - в 21.45).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Готовимся в штатном режиме. Понятно, что играем с сильной командой. Будем стараться набрать очки. Мы понимаем, что Бельгия – фаворит, но в футболе все бывает. Настраиваемся набрать очки.

— У бельгийцев много звездных игроков. Следите за кем-то, симпатизируете?

— Я никого не выделяю. Мы играем против команды – сборной Бельгии. Там каждый футболист звезда. Кого-то выделять не имеет смысла. Я много смотрю европейский футбол и знаю – все игроки у них квалифицированные, качественные. Опасности можно ждать от любого.

— И все-таки: кто главный топ сборной Бельгии?

— Пускай будет Кевин де Брюйне.

— Знаете, какое место бельгийцы сейчас занимают в рейтинге ФИФА?

— Первое, да. Выходит, играем против лучшей команды мира. Очевидно, на первый план выйдет организация, дисциплина, физическая подготовка. Ну и, конечно, нельзя отсиживаться в обороне. Если будем отсиживаться в обороне – это не принесет ничего. Нужно контратаковать, искать шансы в нападении. Игра на ничью бесперспективна.

— Будем играть на победу?

— Будем играть на положительный результат. Какой он будет не могу сказать, – сказал Маевский.