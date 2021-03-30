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Нас перестали понимать в Беларуси, но в Турции мы уже «свои». Белоруска - о новых привычках в новой стране

30.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Татьяна Жуковская переехала из Беларуси в Турцию 10 лет назад — и рассказала о привычках, которые появились у нее за это время. Казалось бы, бытовые нюансы, а говорят о многом — об искусстве жизни и о ее комфорте.

— Переезд в другой город — это всегда волнительно, — делится Татьяна. — Кого-то он даже пугает. А уехать жить в страну с совершенно иной культурой, религией, менталитетом — еще труднее, скажу я вам. Я мало знала о Турции до своего переезда. Честно говоря, почти ничего. Отель all inclusive, два бассейна, пляж — это всё, что меня интересовало во время отдыха. За десять дней хотелось загореть до черноты, наплаваться в море, не думая ни о чем.

Переезжала я из Беларуси не просто в другую страну, а к любимому человеку. О нем знала все, ну, или почти все. А вот настоящую Турцию, культуру, семейные ценности и быт увидела, уже прожив там год. Вместе с этими знаниями накопилось много новых и полезных привычек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Татьяна Жуковская переехала из Беларуси в Турцию 10 лет назад - и рассказала о привычках, которые появились у нее за это время. Казалось бы, бытовые нюансы, а говорят...
 
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