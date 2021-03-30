Роналдо извинился за свою стрижку в 2002 году

Источник материала: Tut.by

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо ответил изданию SI на вопрос о стрижке, с которой он выступал на чемпионате мира 2002 года (напомним, тогда он выбрил голову, оставив «чуб» на лбу).

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу.

Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими медиа. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: „Нравится?“. Они ответили: „Нет, это ужасно! Отрежь это!“. Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме», — сказал Роналдо.