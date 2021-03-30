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Роналдо извинился за свою стрижку в 2002 году
Источник материала: Tut.by
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо
«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу.
Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими медиа. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: „Нравится?“. Они ответили: „Нет, это ужасно! Отрежь это!“. Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме», — сказал Роналдо.
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«Ужасно! Прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали себе такую же».
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