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Роналдо извинился за свою стрижку в 2002 году

30.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо ответил изданию SI на вопрос о стрижке, с которой он выступал на чемпионате мира 2002 года (напомним, тогда он выбрил голову, оставив «чуб» на лбу).

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу.

Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими медиа. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: „Нравится?“. Они ответили: „Нет, это ужасно! Отрежь это!“. Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме», — сказал Роналдо.

 
 
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«Ужасно! Прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали себе такую же».
 
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