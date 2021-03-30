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В ГАИ рассказали, сколько в Беларуси машин 1991 года выпуска и старше. Их владельцам не нужно платить налог
Источник материала: Tut.by
Министерство по налогам и сборам уже подсчитало, сколько белорусов будут платить в этом году
Один из самых частых вопросов, который задавали водители после введения транспортного налога, касался того, как быть в случае, если машины физически у человека нет (например, продана на запчасти), документов к ней тоже нет, но на учете она стоит. А значит, за этот несуществующий транспорт придется платить налог.
Для снятия с учета автомобиля, которого уже не существует, а документов к нему нет, нужно обратиться с заявлением в регистрационный отдел ГАИ.
— Там проведут проверку в отношении этого транспортного средства, которая установит факт эксплуатации либо не установит. Автомобиль проверяется по различным базам, — поделился подробностями на пресс-конференции первый заместитель начальника главного управления ГАИ МОБ МВД Беларуси Вадим Гаркун. — Например, в течение трех лет владельца штрафовали по камерам фиксации либо останавливал инспектор на дороге. Если такие факты зафиксированы, значит, автомобиль эксплуатируется и его не снимут с учета. Если же такие факты не установят, то автомобиль снимут с учета.
По его словам, сейчас за сутки около 1000 авто снимаются с регистрационного учета в связи с утилизацией, в том числе и по упрощенной схеме.
Кстати, как мы помним, платить налог не нужно владельцам авто до 1991 года выпуска.
— Если взять всю базу зарегистрированных транспортных средств, включая прицепы и мотоциклы, то треть из них выпущены в 1991 году и раньше, то есть не будут являться плательщиками налога, — привели статистику в ГАИ.
Всего же в этом году авансовый платеж предъявят, по данным налоговой, не менее чем 2 млн физических лиц.
— По примерным расчетам, они заплатят около 58 млн рублей. Потом, когда они оплатят налог полностью, сумма вырастет примерно в три раза. Деньги с транспортного налога должны зачисляться в дорожный фонд, но Минфин имеет право распределять этот бюджет по своему усмотрению, — рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.
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В ГАИ рассказали, сколько в Беларуси машин 1991 года выпуска и старше. Их владельцам не нужно платить налог
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