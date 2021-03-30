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Почему может болеть язык? Врач рассказывает про частые причины

30.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Боль в области языка без видимых его повреждений — проблема, над которой, возможно, придется поработать специалистам сразу нескольких профилей, рассказывает оториноларинголог Ольга Карпуть. Врач называет частые причины, из-за которых язык может давать о себе знать.


  • Ольга КарпутьВрач-оториноларинголог второй категории

— Боль в области языка может проявляться по-разному: жжением, покалыванием, саднением, онемением. Характер боли может быть давящий, ломящий. Иногда встречается феномен «щажения» языка, который приводит к подобию дизартрии (речевое расстройство, заключающееся в искажении и затрудненном произношении некоторых слов или звуков. — Прим. TUT.BY).

Конечно, не любое возникшее жжение — это патология. Язык — это яркий представитель наших органов чувств. Он помогает различать вкусы, но его чрезмерное раздражение, скажем, сладким или острым, может вызывать кратковременный и быстропроходящий дискомфорт. Кроме того, неприятные ощущения может провоцировать и физическое (холод, тепло) воздействие. Если жжение кратковременное, возникло из-за явных причин (горячая или острая пища), быстро проходит после полоскания рта чем-то нейтральным, например водой, и не повторяется в будущем, то оно не требует никакого лечения. Если же ощущения на языке не острые, а длительные и мучительные, причиняют страдания, тогда необходима консультация врача.

Причины болезненности языка

— Боль в языке без локальной инфекции или механических повреждений называется общим термином «глоссалгия». Это симптомокомплекс, который характеризуется болевым синдромом и чувством жжения языка при отсутствии явных причин и других клинических проявлений на слизистых оболочках полости рта. Связаны такие ощущения с чрезмерным раздражением системы, иннервирующей язык. Данный процесс может быть запущен заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, хронические заболевания печени), заболеваниями нервной системы (сильный стресс, неврозы), климаксом у женщин и т.д.

Иногда локализация неприятных ощущений неопределенная. Возникает ощущение, что болит язык, но на самом деле может быть обострение хронического тонзиллита или фарингита. А если боль острая и рот открывается с трудом, то это может быть ангина язычной миндалины.


Фото: unsplash.com

Вот еще некоторые причины болезненности языка с различными проявлениями:

  • герпетическая инфекция (классические везикулы (пузырьки), после вскрытия превращающиеся в язвы и эрозии);
  • кандидоз полости рта (на спинке языка белый творожистый налет, а в анамнезе — недавний прием антибиотиков или глюкокортикостероидов);
  • неврит язычного нерва (боль постоянно усиливается при разговоре, приеме пищи);
  • аллергия на пластмассу, например при ношении протезов;
  • десквамативный глоссит (изменения сосочков языка, характеризуется усиливающейся болью при приеме пищи);
  • нехватка витамина B12 (у человека «лакированный» или малиновый язык) и т.д.

Какой врач поможет?

— С этой проблемой люди часто оказываются в кабинете лор-врача. Но я бы рекомендовала начинать со стоматолога, возможно, понадобится выполнение санации полости рта или ортопедическая помощь — коррекция протезов, удаление разнородных металлов и т.д.

Если по части стоматолога все в порядке, действительно нужна консультация лор-врача. При патологии небных миндалин (острый и хронический тонзиллит), воспаление язычной миндалины или болезни задней стенки глотки (острый и хронический фарингит) боль может ощущаться на языке. Но в этом случае она остро возникающая и непроходящая.

Если специалисты не обнаружат патологий, может понадобиться и консультация невролога, чтобы исключить невралгию или неврит язычного нерва. Возможно назначение седативных, нейролептических средств: они могут быть нужны в тех случаях, когда болезненность языка связана с «разбалансировкой» нервной системы.

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Боль в области языка - проблема, над которой, возможно, придется поработать специалистам сразу нескольких профилей, рассказывает оториноларинголог Ольга Карпуть....
 
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