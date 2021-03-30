Шокирующая история: собаке проломили череп и вырвали нос. Волонтеры просят помощи в поиске виновного

Источник материала: Tut.by

Всё случилось в деревне Уза Будакошелевского района: неравнодушная девушка заметила на улице собаку, у которой в нескольких местах была пробита голова, выбиты зубы и с мясом вырван нос (осторожно, по ссылке фото, которые могут вас травмировать , если вы очень восприимчивы, пожалуйста, воздержитесь от их просмотра).

— Девушка не знала, что со всем этим делать, — рассказывает волонтер Марина, которая стала куратором собаки (куратором в волонтерской среде называют человека, взявшего на себя ответственность за лечение, содержание и поиск нового дома для животного, — Прим. редакции). — Мы созвонились, и я попросила хотя бы привезти пса в ветклинику. Она это сделала — и я очень за это благодарна. В первый раз просто укололи обезболивающее, так как стало ясно, что не обойтись без серьезной операции и квалифицированного хирурга.

У Вилли — так назвали собаку — обнаружили три оскольчатые травмы головы, перелом челюсти и скулы, носик был разрушен до основания.

— Смотришь в дырку в голове, а там мозги видны, — ужасается Марина. — Мы практически на 100% уверены, что это сделал человек. Ветеринары сходятся с нами в том, что если бы это было нападение дикого зверя или наезд автомобиля, характер травм был бы другим. И пса, скорее всего, уже не было бы в живых.

Ветеринар в прямом смысле слова сделал невозможное: заново собрал нос и голову Вилли.

— Наш прекрасный гомельский врач Александр Драчев буквально прошел по краю: если бы он не смог правильно извлечь осколки из черепа, собака бы умерла на операционном столе, — делится Марина. — Операция продолжалась несколько часов, а в самой клинике мы провели весь день — сидели на капельнице.

Сейчас Вилли лечат на дому — делают уколы антибиотика и обезболивающего, завтра планируют снимать дренаж. Изначально ветеринары давали всего 1% на то, что пес выживет, а сейчас их прогнозы оптимистичны — с Вилли всё будет хорошо. Он уже начал есть самостоятельно, сходил в туалет на пеленку. Пес отлично гуляет на поводке и ведет себя в машине и в квартире так аккуратно, что волонтеры уверены: у него есть опыт жизни с человеком, он был чьим-то питомцем.

— Абсолютно спокойный, послушный, добрый мальчишка, — говорит Марина. — Два-три годика ему. Конечно, он в шоке, ему очень-очень страшно — особенно, когда приближается человек. Но никакой злости и агрессии он не проявляет ни к кому — ни к людям, ни к другим собакам. Ну, а с котами вообще замечательно играет, нравится ему с ними. (Улыбается.) Жутко, жутко жалко его, но стараюсь держать себя в руках.

Конечно, наблюдать за страданиями собаки тяжело, но Марина за годы волонтерства уже привыкла к такому — насколько это возможно. Говорит: психика сама себя защищает и блокирует эмоции, чтобы была возможность не биться в истерике, а помогать.

На кураторстве у Марины множество животных — Вилли двадцать третий по счету, и покушать, смеется Марина, любят они все. Но от финансовой поддержки она пока отказывается — говорит, и так люди очень помогли. Если, не дай бог, снова понадобятся средства на лечение и реабилитацию пса — даст об этом знать.

Однако в ситуации с Вилли помощь нужна другая — свидетельская. Гомельский волонтер Светлана Прокопцова написала заявление в милицию и хочет возбуждения дела по факту жестокого обращения с животным. Но добиться этого совсем не просто:

— Хочется, чтобы человека, который сделал это с Вилли, нашли и, скажем мягко, оценили правомерность его действий, — говорит Светлана. — Но у меня уже есть негативный опыт: добиться возбуждения дела и реального наказания трудно. Была история — опять же, в Буда-Кошелево — когда женщина измывалась над кошкой и жестоко ее убила. Даже видео было! Ездила я, ездила туда, чтобы что-то начало происходить — и что в итоге? Она отделалась штрафом.

Доходит иногда до абсурда: знаем, кто убил, а человек этот заявляет, мол, «животное умирало, просто я добил его» или «я просто играл с ним, оно само сдохло». В итоге всё заходит в тупик.







Мои ресурсы не бесконечны, и очень нужны какие-то зацепки. В случае с Вилли — свидетели. В идеале — фото и видео. Но хотя бы показания. Я очень прошу: если кто-то что-то знает, не молчите! Даже если вы не были свидетелем самого факта издевательства над животным, но знаете, с кем жила эта собака, видели ее с кем-то — пожалуйста, сообщите. Я не знаю, что произошло с Вилли, но кто-то должен понести ответственность за такую жестокость.

Телефон Светланы: +375 44 541 34 30