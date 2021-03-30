До 1600 рублей. Посмотрели, какие вакансии есть на крупных предприятиях и сколько там готовы платить

Источник материала: Tut.by

В середине месяца филиал «Гродно Азота», завод «Химволокно», столкнулся с недоукоплектованностью рабочим персоналом, из-за чего началось отставание от плана по выпуску одного из основных видов продукции. Предприятие нуждалось более чем в 20 сотрудниках, но проблему, по словам руководства, удалось оперативно решить. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии на сейчас открыты на других крупных предприятиях и какие зарплаты там предлагают. Все вакансии актуальны на 29 марта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

На «Беларуськалии» в банке вакансий сейчас указано только 6 вакансий. Зарплаты варьируются от 1010 рублей (мастер и прораб) до 650 рублей (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования). На сайте предприятия вакансий уже больше — 27, причем по разным профилям. Ищут, например, бармена и повара в кафе, художника-проектировщика рекламы, специалиста по закупкам. Но предлагаемая зарплата по этим вакансиям на сайте «Беларуськалия» не указана. Напомним, по последним данным, в стачку ушли 130 работников предприятия.

«Гродно Азот», судя по банку вакансий, ищет 185 сотрудников. Здесь зарплаты начинаются от 1600 рублей для оператора крутильного оборудования. В описании вакансии отмечено, что сотрудникам предоставляется соцпакет в размере двух зарплат в год и комната в общежитии. Но претендовать на эту работу могут только мужчины, годные по состоянию здоровья к работе во вредных условиях труда. На аналогичные условия и с чуть меньшими зарплатами ищут ставильщика бобин и катушек (от 1500 рублей), машиниста расфасовочно-упаковочных машин (от 1400 рублей), водителя погрузчика (от 1200 рублей), транспортировщика (от 1200 рублей), машиниста двигателей внутреннего сгорания (от 1200 рублей), ведущего инженера-программиста (от 1000 рублей). Минимальная зарплата — от 400 рублей для машиниста паровых турбин. Еще есть вакансия за 216 рублей для медицинского регистратора, но это на 0,5 ставки.

В ОАО «Нафтан» требуются 87 сотрудников. Лидер по зарплате — ведущий инженер-программист — 1 070,38 рубля. Еще есть предложение для ведущего инженера-конструктора на зарплату от 1070 рублей. Остальные предложения предприятия предлагают меньше 1000 рублей в месяц. Минимум, который мы нашли, — от 444,08 рубля для контролера на контрольно-пропускном пункте. При этом есть дополнительные требования: физическая форма по нормам ГТО РБ, статус военнообязанного.

На БМЗ, судя по данным в республиканском банке вакансий, сейчас есть 47 вакансий. Максимальная зарплата, которую готовы предложить на предприятии, — от 1067 рублей. Столько обещают платить электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического оборудования. Еще одна вакансия с зарплатой больше 1000 рублей (а именно — 1020) — дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, остальным специалистам предлагают меньше. Например, слесарю-ремонтнику готовы платить от 960 рублей, сверловщику — от 900 рублей, шихтовщику — от 700 рублей. Меньше всего предлагают газорезчику — от 653 рублей.

На МТЗ есть 160 предложений для работников, но ни в одном из них зарплата не превышает 1000 рублей. Максимум — это 900 рублей, столько готовы платить кровельщику по металлическим кровлям и огнеупорщику. Минимальные зарплаты от 400 рублей предлагают тем, кто не связан непосредственно с производством: кухонному рабочему и мойщику посуды.

Лидер по количеству вакансий — это МАЗ, их там сейчас целых 544. Самую высокую зарплату обещают маляру, который будет окрашивать промышленные изделия — от 1300 рублей. На предприятии достаточно много предложений для других специалистов с зарплатой свыше 1000 рублей: например, для слесаря-электромонтажника (от 1250 рублей), инженера-электроника (от 1200 рублей), токаря-расточника (от 1050 рублей), ведущего экономиста (от 1000 рублей) и так далее. Минимальные зарплаты предлагают не в Минске, а в Жодино, где расположен входящий в холдинг «БелАвтоМАЗ» Кузнечный завод тяжелых штамповок. Туда ищут бухгалтера, экономиста по труду и диспетчера на зарплаты от 400 рублей. Минимальная зарплата в Минске — от 500 рублей, столько будут платить технику-электронику.

На МЗКТ сейчас есть 12 вакансий для рабочих профессий, 4 вакансии для руководителей, специалистов, других служащих, а также 11 вакансий в филиале «СП «Орешковичи».

Среди рабочих специальностей самую высокую зарплату обещают наладчику станков и манипуляторов с ПУ, токарю и шлифовщику — по 1400 рублей. Меньше всего готовы платить повару (850 рублей) и фрезеровщику (от 920 рублей). Среди представителей других специальностей инженеру-электронику готовы платить 1200 рублей, инженеру-конструктору (УГК) и инженеру-конструктору (проектировщику) УКС — от 1100 рублей, специалисту по продаже автотехники для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов — от 1000 рублей. В «СП «Орешковичи» больше всех зарабатывать сможет зоотехник — 1500 рублей. Самые низкие зарплаты указаны для ветеринарного санитара и слесаря-ремонтника — по 600 рублей.

На МЭТЗ им. Козлова в банке вакансий имеется 42 предложения для работников. Максимальные зарплаты начинаются от 1200 рублей — столько готовы платить фрезеровщику 5-го разряда и электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда. От 1000 рублей обещают еще нескольким специалистам: оператору станков с программным управлением, наладчику автоматов и полуавтоматов, токарю, оператору автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования, сборщику трансформаторов. Минимальная зарплата — от 550 рублей. Ее предлагают распределителю работ, испытателю электрических машин, аппаратов и приборов и контролеру сборки электрических машин, аппаратов и приборов.