20 странных вещей, которые можно увидеть на картах Google

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы видели забавные, веселые и порой трогательные изображения, которые случайно снимал гуглмобиль для панорамных изображений улиц различных городов. Художник из Монреаля Джон Рафман собирает такие на своем сайте 9-eyes.com . Предлагаем взглянуть на 20 уличных фото в Google, собранных этим канадцем. Никакого контекста — просто частицы чьей-то жизни.

Вы бы точно не хотели встретиться с таким клоуном на темной улице.



Источник: 9-eyes.com

Редкий случай — олень-альбинос.



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com

Немного красоты.



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com

На гугл-фото часто встречаются бедные животные, застрявшие в изгороди.



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com

Другой популярный «сюжет» — люди в странных костюмах и масках.



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com

Порой вообще сложно понять, что происходит.



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com



Источник: 9-eyes.com

В любом случае просмотр этого сайта способен увлечь надолго.