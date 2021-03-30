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20 странных вещей, которые можно увидеть на картах Google

30.03.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возможно, вы видели забавные, веселые и порой трогательные изображения, которые случайно снимал гуглмобиль для панорамных изображений улиц различных городов. Художник из Монреаля Джон Рафман собирает такие на своем сайте 9-eyes.com. Предлагаем взглянуть на 20 уличных фото в Google, собранных этим канадцем. Никакого контекста — просто частицы чьей-то жизни.

Вы бы точно не хотели встретиться с таким клоуном на темной улице.


Источник: 9-eyes.com

Редкий случай — олень-альбинос.


Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Немного красоты.


Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

На гугл-фото часто встречаются бедные животные, застрявшие в изгороди.


Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Другой популярный «сюжет» — люди в странных костюмах и масках.


Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Порой вообще сложно понять, что происходит.


Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

Источник: 9-eyes.com

В любом случае просмотр этого сайта способен увлечь надолго.

 
 
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Порой вообще сложно пояснить, что происходит на этих фото.
 
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