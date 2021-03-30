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20 странных вещей, которые можно увидеть на картах Google
Источник материала: Tut.by
Возможно, вы видели забавные, веселые и порой трогательные изображения, которые случайно снимал гуглмобиль для панорамных изображений улиц различных городов. Художник из Монреаля Джон Рафман собирает такие на своем сайте
Вы бы точно не хотели встретиться с таким клоуном на темной улице.
Редкий случай — олень-альбинос.
Немного красоты.
На гугл-фото часто встречаются бедные животные, застрявшие в изгороди.
Другой популярный «сюжет» — люди в странных костюмах и масках.
Порой вообще сложно понять, что происходит.
В любом случае просмотр этого сайта способен увлечь надолго.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порой вообще сложно пояснить, что происходит на этих фото.
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