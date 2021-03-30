Кризис добрался и до оборонки: ВПК Беларуси оказался в зоне риска

Belarus in focus . После продолжительного периода роста национальный ВПК сталкивается с возрастающими трудностями экономического порядка. Которые можно замалчивать, но скрыть уже не получается, пишет





Один из флагманов отечественного ВПК, Минский завод колесных тягачей опубликовал результаты хозяйственной деятельности. Показатели работы предприятия в беларуских рублях ухудшились: чистая прибыль компании упала более чем в три раза, выручка сократилась на 12,3%.





С учетом девальвации беларуского рубля в 2020 году в минувшем году на 22%, в долларовом исчислении падение выглядит еще серьезнее: выручка сжалась с более чем 152 млн в 2019 году до 115 млн в 2020 или практически на четверть; чистая прибыль упала с почти 11 млн до порядка 2,95 млн.





Чистая прибыль предприятия падает с 2017 года, сократившись за этот период более чем в 10 раз в долларовом исчислении.





В 2019 и 2020 годах официальные данные об экспорте оборонной продукции не сообщались.





Косвенным показателем проблем отечественного ВПК является и динамика заработной платы в секторе: темп роста зарплат в 2020 году оказался ниже уровня инфляции в Беларуси. Т.е. впервые за долгий срок зарплаты в оборонке начали сокращаться в реальном измерении.





Более того на 01.10.2020 21,1% фонда заработной платы организаций, подчиненных Госкомвоенпрому, обеспечивалось кредитами. Если бы не кредитные ресурсы зарплата в оборонке просела бы даже в номинальном выражении.





Стоит отметить, что ВПК Беларуси – экспортоориентированный сектор национальной индустрии: из 25 организаций системы Госкомовенпрома только 10 участвуют в выполнении государственного оборонного заказа.





Беларускую оборонку отличает высокая концентрация промышленного производства: три крупнейшие компании (МЗКТ в их числе) традиционно дают свыше 70% промышленного производства в рамках системы Госкомвоенпрома.





Ухудшение показателей лидеров будет оказывать влияние на весь сектор.