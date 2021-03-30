



Константин Свидунович​





сообщает журналистка Оксана Бровач. Об этомжурналистка Оксана Бровач.





Она считает, что Свидуновича могли задержать по "хороводному делу". По этому же делу задержали младшую сестру журналистки Екатерину Бровач.





"В среду 24 марта прямо на улице уголовный розыск задержал мою младшую сестру Екатерину Бровач и её парня Сергея Кононовича — они вместе ходили на обед. До половины девятого вечера сидели в СК — в итоге сестра подозреваемая по хороводному делу (ч. 1 ст. 342 УК) и под подпиской о невыезде, Сергей Кононович отправлен в СИЗО на 2 месяца (такую меру пресечения по этому делу применяли до сих пор только к Марине Глазовой, но почему — никто не знает, а сейчас многих закрывают), а с адвоката взяли подписку о неразглашении (впервые такое по этому делу)", — пишет она.





"Хороводное дело" — одно из самых масштабных уголовных дел, связанных с протестами: по нему проходят десятки человек. Их обвиняют или подозревают в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций".





Поводом для уголовного дела стали события 13 сентября 2020 года в Бресте, когда колонна демонстрантов перекрыла движение на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Люди пели песни, водили хороводы, а против них приехал водомёт. Следом за ним прибежали силовики и стали задерживать протестующих