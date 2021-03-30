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Свои люди - сочтемся? Частному холдингу "Марко" из госбюджета возместят часть процентов по кредитам

30.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" в 2021 году возместят часть процентов по кредитам, соответствующее постановление Совмина №175 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Согласно документу, в 2021 году кожевенно-обувной компании возместят часть процентов за пользование банковскими кредитами, выданными для реализации инвестиционного проекта "Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013-2024 годы", в размере ставки по кредиту, уменьшенной на два процентных пункта. 

Возмещение процентов будет производиться в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату уплаты процентов. Полученные средства управляющая компания сможет в 2021 году направлять на пополнение оборотных средств.

Возмещение будет осуществляться "в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры".

Министерству финансов поручено обеспечить возмещение управляющей компании части процентов за пользование банковскими кредитами. Контролировать выполнение этого постановления будет Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Документ вступает в силу со дня его принятия.
 
 
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ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" в 2021 году возместят часть процентов по кредитам, соответствующее постановление...
 
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