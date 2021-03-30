Кураев: «Диагноз современной власти»

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Известный российский священник — о деле в отношении Дениса Карагодина, расследующего убийство прадеда в годы репрессий.





— Если сегодняшняя власть запрещает доступ к архивам ОГПУ-НКВД 30-х годов, — это диагноз современной власти. Значит, она чувствует себя идентичной, — рассуждает дьякон Андрей Кураев на Эхе Москвы . — И свидетельств тому огромное количество. И портреты Дзержинского, которые вернулись в кабинеты наших современных чекистов. И празднование юбилеев, юбилей какого-нибудь управления ФСИН празднуется не с 1991 года, а начиная с 20-го. И так далее.

То есть эта нераскаянность, попытка воссоздать Советский Союз 2.0, причем в том числе с его репрессивной историей — это то, что целится в наше будущее. Не только прошлое, но и будущее.

Поэтому я считаю, что… добавим сюда недавнее закрытие архивов по Великой Отечественной войне, приказа министра обороны. И становится понятно, что это то прошлое, именно это то прошлое, на которое хотят опираться нынешние властные элиты. А вот это уже то, что напрямую касается всех нас.