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Настоящая весна: до +21°С ожидается в Беларуси

30.03.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. До 21°С тепла будет в Беларуси в среду 31 марта, сообщили в Белгидромете.

Ночью и утром по востоку страны могут пройти кратковременные дожди. Возможен слабый туман. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4°С до +10°С.

Днем ожидается облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Днем термометры могут показать до +13..+19 °С, по юго-западу - до +21°С.

Ранее в МЧС предупредили, что из-за потепления в республике стремительно уменьшается толщина льда, который местами еще сохраняется на водоемах.

"Просим Вас не выходить на лед, напомнить об опасности Вашим родственникам и друзьям, которые увлекаются рыбалкой", - попросили в ведомстве.

Метеорологическая весна

Синоптики рассказали, что в Беларуси наблюдается устойчивая тенденция к потеплению - идет метеорологическая весна. Они отметили, что в этом году и зима, начало весны – все в пределах нормы.

По словам специалистов, снежный покров уже сошел, но местами, в лесных массивах и по крайнему северу Витебской и Могилевской областей он еще есть.

На май синоптики не обещают точного прогноза. Пока, исходя из данных на конец марта, аномально теплого мая ждать не рассчитывают, все будет в пределах климатических значений, подчеркнули в Белгидромете.

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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на теплую погоду, по востоку могут пройти кратковременные дожди, местами будет порывистый ветер.
 
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