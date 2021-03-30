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В Петриковском районе подтоплены три дороги
Источник материала: Tut.by
Паводковыми водами подтоплены три участка дороги в Петриковском районе, проехать можно только на грузовых авто,
По состоянию на вечер 29 марта, подтоплены стометровый участок дороги Лучицы — Хвойня возле деревни Хвойня, участок автодороги деревня Вышелов — паромная переправа деревни Снядин и 180 метров дороги Петриков — паромная переправа.
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