В Петриковском районе подтоплены три дороги

Источник материала: Tut.by

Паводковыми водами подтоплены три участка дороги в Петриковском районе, проехать можно только на грузовых авто, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

По состоянию на вечер 29 марта, подтоплены стометровый участок дороги Лучицы — Хвойня возле деревни Хвойня, участок автодороги деревня Вышелов — паромная переправа деревни Снядин и 180 метров дороги Петриков — паромная переправа.

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